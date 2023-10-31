У Парижі жінка погрожувала підірвати себе: поліція відкрила вогонь (відео)

Вибухівки у жінки не знайшли.

У Парижі поліція відкрила вогонь по жінці, яка нібито висловлювала погрози підірвати себе на залізничній станції. Надзвичайна подія сталася 31 жовтня.

Про це повідомляє The Telegraph.

За словами свідків, жінка була в одязі, який повністю закривав її обличчя, вона викрикувала погрози та кричала "Аллаху акбар" ("Бог найбільший").

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У результаті інциденту станцію метро та приміську залізничну станцію Бібліотека Франсуа Міттерана на сході Парижа евакуювали.

Поліцейські пояснили, що відкрили вогонь після того, як жінка не відреагувала на їхні попередження.

Поліція наразі не надає інформації про стан жінки, проте прокуратура заявила, що її життя поза небезпекою. Вона отримала поранення у живіт.

Щоб переконатися, що на станції немає вибухівки, на місце відправили кінологів та бригади розмінування.

Зазначається, що вибухівки у жінки не знайшли.

Opération de police à la BNF : des détonations ont été entendues dans le quartier.



La police a ouvert le feu à plusieurs reprises en direction de la personne menaçante qui a été blessée à l’abdomen et évacuée par les pompiers. @CLPRESSFR pic.twitter.com/faOQJTNYi2 — Clément Lanot (@ClementLanot) October 31, 2023

Повідомлялося, що Франція посилить патрулювання в аеропортах біля столиці та в потягах після хвилі повідомлень щодо загрози вибухів.

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