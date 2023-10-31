Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Парижі жінка погрожувала підірвати себе: поліція відкрила вогонь (відео)

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
Перегляди
1496
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Парижі жінка погрожувала підірвати себе: поліція відкрила вогонь (відео)

Французька поліція / Фото: Associated Press

Вибухівки у жінки не знайшли.

У Парижі поліція відкрила вогонь по жінці, яка нібито висловлювала погрози підірвати себе на залізничній станції. Надзвичайна подія сталася 31 жовтня.

Про це повідомляє The Telegraph.

За словами свідків, жінка була в одязі, який повністю закривав її обличчя, вона викрикувала погрози та кричала "Аллаху акбар" ("Бог найбільший").

У результаті інциденту станцію метро та приміську залізничну станцію Бібліотека Франсуа Міттерана на сході Парижа евакуювали. 

Поліцейські пояснили, що відкрили вогонь після того, як жінка не відреагувала на їхні попередження. 

Поліція наразі не надає інформації про стан жінки, проте прокуратура заявила, що її життя поза небезпекою. Вона отримала поранення у живіт.

Щоб переконатися, що на станції немає вибухівки, на місце відправили кінологів та бригади розмінування. 

Зазначається, що вибухівки у жінки не знайшли.

Повідомлялося, що Франція посилить патрулювання в аеропортах біля столиці та в потягах після хвилі повідомлень щодо загрози вибухів.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1496
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація