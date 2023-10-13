У Франції на школу напав чоловік із ножем: загинув вчитель

Ще кілька людей отримали поранення.

У французькому місті Аррасі невідомий напав на школу з ножем і вбив учителя. Ще кілька людей травмовані.

Про це повідомляє французький телеканал BFM TV із посиланням на джерело в поліції.

За словами джерела, нападник чеченського походження, нібито вигукував "Аллах Акбар", коли його затримували.

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен підтвердив, що в середній школі Гамбетта в Аррасі відбулася "поліцейська операція".

Нагадаємо, у Казані в школі № 175 сталася стрілянина, у якій загинуло щонайменше дев'ять учнів та дві вчительки. Стрільцем виявився 19-річний Ільназ Галявієв, який закінчив школу чотири роки тому. Хлопця затримали правоохоронці. Його мотиви невідомі.

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