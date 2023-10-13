Історичний поворот: Зеленський назвав два шляхи для Європи

За словами Зеленського, у разі програшу РФ буде реалізовано історичний шанс на геополітичну стабільність у всій Європі.

Європа стоїть перед історичним поворотом – або дозволити Росії поширити нестабільність на усьому континенті, або зробити все, аби РФ програла.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні до лідерів країн спільноти Joint Expeditionary Force.

Зеленський вважає, що потрібно забезпечити геополітичну стабільність у Європі та – ширше – в усьому євроатлантичному просторі.

"Бо ми бачимо, якими можуть бути сучасні агресії та терористичні напади. Якщо ворог свободи має значні ресурси й безмежний цинізм, як Росія, як ХАМАС, як інші терористи, то вільним націям потрібен справді повномасштабний захист. Швидкий, максимально гнучкий, не обмежений застарілими процедурами й такий, що може підтримуватися безперервно – стільки, скільки потрібно", – сказав глава держави.

Президент зазначив, що Європа зараз перебуває на історичному повороті.

"Варіантів лише два: або терористичній Росії вдасться зламати свободу, і тоді всім нашим континентом пошириться зона геополітичної нестабільності, яка існує на сході Європи, або... Росія програє в цьому протистоянні", – пояснив він.

За словами Зеленського, у разі програшу РФ буде реалізовано історичний шанс на геополітичну стабільність по всій лінії від Скандинавії через Мінськ і Київ до Південного Кавказу.

"Чи був такий шанс у попередніх поколінь? Чесно, не було. Бо Росія завжди залишала собі потенціал для дестабілізації. Але зараз у нас із вами є. І ми маємо його реалізувати. Впевнений, реалізуємо", – підсумував глава держави.

Joint Expeditionary Force – це експедиційний корпус Великої Британії і дев'яти її північноєвропейських союзників, серед яких Данія, Фінляндія, Естонія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Швеція та Норвегія.

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Раніше міністерка фінансів США закликала Зеленського сфокусуватися на боротьбі з корупцією в Україні.

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