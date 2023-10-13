Исторический поворот: Зеленский назвал два пути для Европы

По словам Зеленского, в случае проигрыша РФ будет реализован исторический шанс на геополитическую стабильность по всей Европе.

Европа стоит перед историческим поворотом – либо позволить России распространить нестабильность по всему континенту, либо сделать все, чтобы РФ проиграла.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении к лидерам стран сообщества Joint Expeditionary Force.

Зеленский считает, что необходимо обеспечить геополитическую стабильность в Европе и – шире – во всем евроатлантическом пространстве.

"Потому что мы видим, какими могут быть современные агрессии и террористические нападения. Если враг свободы имеет значительные ресурсы и безграничный цинизм, как Россия, как ХАМАС, как другие террористы, то свободным нациям нужна действительно полномасштабная защита. Быстрая, максимально гибкая, не ограниченная устаревшими процедурами и такая, что может поддерживаться непрерывно – столько, сколько нужно", – сказал глава государства.

Президент отметил, что Европа сейчас находится на историческом повороте.

"Вариантов всего два: либо террористической России удастся сломать свободу, и тогда всем нашим континентом распространится зона геополитической нестабильности, существующей на востоке Европы, или... Россия проиграет в этом противостоянии", – пояснил он.

По словам Зеленского, в случае проигрыша РФ будет реализован исторический шанс на геополитическую стабильность по всей линии от Скандинавии через Минск и Киев до Южного Кавказа.

"Был ли такой шанс у предыдущих поколений? Честно, не было. Потому что Россия всегда оставляла себе потенциал для дестабилизации. Но сейчас у нас с вами есть. И мы должны его реализовать. Уверен, реализуем", – подытожил глава государства.

Joint Expeditionary Force – это экспедиционный корпус Великобритании и девять ее североевропейских союзников, среди которых Дания, Финляндия, Эстония, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Швеция и Норвегия.

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Ранее министр финансов США призвала Зеленского сфокусироваться на борьбе с коррупцией в Украине.

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