Орхидеи будут цвести круглосуточно: как правильно выбрать цветочный субстрат

Каким должен быть субстрат для орхидеи и как его правильно выбрать, чтобы цветок был здоровым и пышно цвел.

Орхидеи – это невероятно красивые и изысканные цветы. Но вместе с тем очень капризны. Чтобы орхидеи росли здоровыми и постоянно цвели, нужно правильно подобрать субстрат. Рассказываем, как выбрать идеальный субстрат для красоты и здоровья вашего цветка.

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Каким должен быть субстрат для орхидеи

Лучший субстрат для цветка должен обладать следующими свойствами:

медленно разлагаться;

быстро просыхать;

хорошо фиксировать корни орхидеи;

отдавать питательные вещества цветку, который он получает от подкормки;

должен хорошо пропускать воздух;

быть влагоемким;

иметь кислотность рН 4,5-6,0.

Так как обычная или магазинная почва не имеет таких свойств или имеет в небольшом количестве, то субстрат обязательно должен быть, чтобы цветок хорошо рос и цвел.

Как подобрать субстрат для орхидей, чтобы они были здоровыми и пышно цвели

Состав и вид субстрата могут изменяться, это зависит от вида орхидеи и условий ее выращивания. Цветок будет чувствовать себя хорошо, не будет болеть и пышно цвести, если правильно подобрать субстрат.

Мох сфагнум. Этот мох используют для повышения рыхлости и мягкости почвы. Также он очень хорошо накапливает влагу и удерживает ее внутри почвы. Если цветок заболел, то мох сфагнум способен реанимировать орхидею. Также его используют для стимуляции роста корней.

Этот мох используют для повышения рыхлости и мягкости почвы. Также он очень хорошо накапливает влагу и удерживает ее внутри почвы. Если цветок заболел, то мох сфагнум способен реанимировать орхидею. Также его используют для стимуляции роста корней. Кокосовое волокно используется для того, чтобы равномерно распределять влагу в почве. Этот субстрат изготовляют из кожуры кокосовых пальм. Волокно не разлагается и способно обеспечивать доступ воздуха к корням растения.

используется для того, чтобы равномерно распределять влагу в почве. Этот субстрат изготовляют из кожуры кокосовых пальм. Волокно не разлагается и способно обеспечивать доступ воздуха к корням растения. Торф, используемый в качестве субстрата для орхидей, имеет высокую водопроницаемость и способен быстро поглощать влагу. Верховой торф чаще используют для снижения кислотности почвы, что очень важно для здоровья и роста орхидей.

используемый в качестве субстрата для орхидей, имеет высокую водопроницаемость и способен быстро поглощать влагу. Верховой торф чаще используют для снижения кислотности почвы, что очень важно для здоровья и роста орхидей. Песок. Речной песок добавляют в субстрат, чтобы разрыхлить почву и для улучшения дренажа.

Речной песок добавляют в субстрат, чтобы разрыхлить почву и для улучшения дренажа. Перлит. Это инертный материал, помогающий повысить воздушный обмен и циркуляцию в корнях орхидеи. Он придает легкость субстрату и предупреждает его высокую влажность.

Это инертный материал, помогающий повысить воздушный обмен и циркуляцию в корнях орхидеи. Он придает легкость субстрату и предупреждает его высокую влажность. Древесный уголь. Он выступает как антисептик и как адсорбент, предотвращая заболевания орхидеи. Также древесный уголь предупреждает появление плесени и грибка в горшке растения.

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