Орхідеї цвістимуть цілодобово: як правильно вибрати субстрат для квітів

Яким повинен бути субстрат для орхідеї і як його правильно вибрати, щоб квітка була здоровою і пишно цвіла.

Орхідеї – це невимовно гарні та вишукані квіти. Але разом з тим дуже примхливі. Щоб орхідеї росли здоровими і постійно квітли, потрібно правильно підібрати субстрат. Розповідаємо, як вибрати ідеальний субстрат для краси та здоров'я вашої гарної квітки.

Раніше ми писали: чим потрібно поливати пеларгонію, щоб рослина випускала нові бутони.

Яким повинен бути субстрат для орхідеї

Найкращий субстрат для квітки повинен мати такі властивості:

повільно розкладатися;

швидко просихати;

добре фіксувати корені орхідеї;

віддавати поживні речовини квітці, які він отримує від підживлення;

має добре пропускати повітря;

бути вологоємним;

мати кислотність рН 4,5-6,0.

Так як звичайний або магазинний ґрунт не має таких властивостей чи має у невеликій кількості, то субстрат обов’язково повинен бути, щоб квітка добре росла та цвіла.

Як підібрати субстрат для орхідей, щоб вони були здоровими і пишно цвіли

Склад та вид субстрату може змінюватися, це залежить від виду орхідеї та умов для її вирощування. Квітка почуватиметься добре, не хворітиме і пишно цвістиме, якщо правильно підібрати субстрат.

Мох сфагнум. Цей мох використовують, аби підвищити пухкість та м’якість ґрунту. Також він дуже добре накопичує вологу та утримує її всередині ґрунту. Якщо квітка захворіла, то мох сфагнум здатен реанімувати орхідею. Також його використовують для стимуляції росту коренів.

Цей мох використовують, аби підвищити пухкість та м’якість ґрунту. Також він дуже добре накопичує вологу та утримує її всередині ґрунту. Якщо квітка захворіла, то мох сфагнум здатен реанімувати орхідею. Також його використовують для стимуляції росту коренів. Кокосове волокно використовується для того, щоб рівномірно розподіляти вологу у ґрунті. Цей субстрат виготовляють зі шкірки кокосових пальм. Волокно не розкладається і здатне забезпечувати доступ повітря до коренів рослини.

використовується для того, щоб рівномірно розподіляти вологу у ґрунті. Цей субстрат виготовляють зі шкірки кокосових пальм. Волокно не розкладається і здатне забезпечувати доступ повітря до коренів рослини. Торф, що використовується як субстрат для орхідей, має високу водопроникність і здатен швидко поглинати вологу. Верховий торф найчастіше використовують для зниження кислотності ґрунту, що дуже важливо для здоров’я та росту орхідей.

що використовується як субстрат для орхідей, має високу водопроникність і здатен швидко поглинати вологу. Верховий торф найчастіше використовують для зниження кислотності ґрунту, що дуже важливо для здоров’я та росту орхідей. Пісок. Річковий пісок додають до субстрату, щоб розпушити ґрунт і для покращення дренажу.

Річковий пісок додають до субстрату, щоб розпушити ґрунт і для покращення дренажу. Перліт. Це інертний матеріал, який допомагає підвищити повітряний обмін та циркуляцію у коренях орхідеї. Він надає легкості субстрату та попереджає його високу вологість.

Це інертний матеріал, який допомагає підвищити повітряний обмін та циркуляцію у коренях орхідеї. Він надає легкості субстрату та попереджає його високу вологість. Деревне вугілля. Воно виступає як антисептик і як адсорбент, запобігаючи захворюванням орхідеї. Також деревне вугілля попереджає появу цвілі та грибка у горщику рослини.

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