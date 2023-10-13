"Цель – убить нас всех": у Зеленского рассказали об атаках врага на Авдеевском направлении

В ОП отметили, что оккупанты используют фосфорные боеприпасы и "хотят забрасывать все вокруг своим мясом".

Российские войска бросили много сил на Авдеевское направление, однако украинская армия сейчас в сложных боях удерживает позиции.

Об этом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил утром 13 октября.

"Авдеевка. Наша земля, украинский город. Много сил россияне бросили на это направление. Используют фосфор, хотят забрасывать все вокруг своим мясом", — написал Ермак.

Он заверил, что украинская армия сейчас в сложных боях удерживает свои позиции на Авдеевском направлении.

"Мы все должны помнить – война продолжается. Цель врага неизменна – убить нас всех", – подчеркнул руководитель ОП.

Он добавил, что россияне не ценят своих людей, поэтому в боях делают ставку на количество бойцов. В то время как сила украинцев заключается в качестве, единстве и "в холодном расчете наших потребностей для того, чтобы уничтожить россиян".

Разрушенная Авдеевская городская больница/Фото из местных пабликов

Ситуация в Авдеевке сейчас

Напомним, Генштаб ВСУ утром 13 октября сообщил, что российские войска не оставляют попыток прорвать украинскую оборону на Авдеевском направлении, однако пока враг успехов не имеет. Силы обороны Украины отразили более 20 атак противника в течение суток в районе Авдеевки, Ласточкиного, Тоненького, Первомайского и Невельского.

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, россияне активизировались на Авдеевском направлении, чтобы отвлечь внимание ВСУ и не дать продвигаться им на Южном или Запорожском направлениях.

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