РФ пытается прорваться к Авдеевке: Генштаб о наступлениях окупантов

Также россияне атаковали на Лимано-Купянском и Марьинском направлениях.
Силы обороны Украины продолжают оборону на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении.
Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ за 13 октября.
За прошедшие сутки произошло 64 боевых столкновения. Всего враг нанес 4 ракетных и 65 авиационных ударов, совершил 54 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Авиационные удары: Поповка, Середина Буда Сумской области; Невское, Белогоровка, Новолюбовка, Серебрянское лесничество Луганской области; Северск, Спорное, Веселое, Клещиевка, Андреевка, Новокалиново, Керамик, Степное, Авдеевка, Новомихайловка, Старомайорское Донецкой области; Новоданиловка Запорожской области; Николаевка, Ольговка, Одрадокаменка, Казацкое, Ульяновка Херсонской области.
Под артиллерийским огнем оказались около 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
Угроза с севера
В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. Оккупанты проводят активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.
Ситуация на отдельных направлениях фронта
На Купянском направлении украинские воины отразили 5 атак врага в районе Синьковки и 8 атак возле Ивановки Харьковской области.
На Лиманском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление противника в районах Макеевки, юго-западнее Кременного и Серебрянского лесничества Луганской области, где наши защитники отразили более 5 атак врага.
На Бахмутском направлении украинские защитники продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
На Авдеевском направлении россияне не оставляют попыток прорвать нашу оборону, но безуспешно. Наши защитники отбили более 20 атак врага в районах населенных пунктов Авдеевка, Ласточкино, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.
На Марьинском направлении за прошедшие сутки Силы обороны успешно отбили более 10 атак врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.
На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.
На Запорожском направлении захватчики безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Роботино Запорожской области.
На Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают составы и успешно поражают тылы противника.
Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
Ответные удары
В течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 – по пунктам управления и 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 10 артиллерийских средств и пункт управления противника.
Ранее сообщалось, что ВСУ за сутки на Авдеевском направлении сожгли практически десяток единиц тяжелой техники РФ.
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