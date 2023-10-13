РФ пытается прорваться к Авдеевке: Генштаб о наступлениях окупантов

Также россияне атаковали на Лимано-Купянском и Марьинском направлениях.

Силы обороны Украины продолжают оборону на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ за 13 октября.

За прошедшие сутки произошло 64 боевых столкновения. Всего враг нанес 4 ракетных и 65 авиационных ударов, совершил 54 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары: Поповка, Середина Буда Сумской области; Невское, Белогоровка, Новолюбовка, Серебрянское лесничество Луганской области; Северск, Спорное, Веселое, Клещиевка, Андреевка, Новокалиново, Керамик, Степное, Авдеевка, Новомихайловка, Старомайорское Донецкой области; Новоданиловка Запорожской области; Николаевка, Ольговка, Одрадокаменка, Казацкое, Ульяновка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Угроза с севера

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. Оккупанты проводят активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Ситуация на отдельных направлениях фронта

На Купянском направлении украинские воины отразили 5 атак врага в районе Синьковки и 8 атак возле Ивановки Харьковской области.

Синьковка на карте / Фото: t.me/DeepStateUA

На Лиманском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление противника в районах Макеевки, юго-западнее Кременного и Серебрянского лесничества Луганской области, где наши защитники отразили более 5 атак врага.

На Бахмутском направлении украинские защитники продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Ситуация на фронте 13 октября / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

На Авдеевском направлении россияне не оставляют попыток прорвать нашу оборону, но безуспешно. Наши защитники отбили более 20 атак врага в районах населенных пунктов Авдеевка, Ласточкино, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки Силы обороны успешно отбили более 10 атак врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении захватчики безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Роботино Запорожской области.

Роботино на карте / Фото: t.me/DeepStateUA

На Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают составы и успешно поражают тылы противника.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Военнослужащие ВСУ на одном из направлений / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Ответные удары

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 – по пунктам управления и 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 10 артиллерийских средств и пункт управления противника.

Ранее сообщалось, что ВСУ за сутки на Авдеевском направлении сожгли практически десяток единиц тяжелой техники РФ.

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