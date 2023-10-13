"Очень тяжелые бои": в ОП о ситуации возле Авдеевки

По словам Подоляка, РФ во время украинского контрнаступления и не собиралась "сидеть только в глухой обороне".

Россия предприняла активные действия в Авдеевском направлении, чтобы отвлечь внимание ВСУ и не дать продвигаться на Южном или Запорожском направлениях.

Об этом заявил советник руководителя ОП Михаил Подоляк в интервью "24 каналу".

"Они наносят встречные контрудары. Да, тяжелые бои, но я доверяю информации Генштаба, что все контролируется", — говорит Подоляк.

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Он пояснил, что РФ во время украинского контрнаступления и не собиралась "сидеть только в глухой обороне". По его мнению, оккупанты будут пытаться расшатать те или иные наши направления, отвлечь внимание, чтобы ВСУ не могли подвозить туда ресурсы.

"Они сконцентрировались и идут на Авдеевском направлении. Тяжелые бои? Да. Очень тяжелые? Да. Наши стоят? Безусловно. Понимают, как нужно воевать на этих направлениях? Абсолютно", – говорит советник председателя ОП.

Подоляк заверил, что ВСУ сегодня – это даже не та армия, которая была год назад, а более мощная.

"Можем ли мы им противостоять? Да. Достаточно ли ресурса? По мнению наших партнеров, было бы желательно иметь гораздо больше тех же артиллерийских снарядов. Но это вопрос переговорных площадок, на которых это отрабатывается", – добавил он.

Советник Ермака заверил, что Авдеевское направление держится. Тем временем идут "определенные положительные наступательные действия" на Токмакском и Бахмутском направлениях.

Напомним, что 10 октября оккупанты начали активные наступательные действия вблизи Авдеевки Донецкой области, которые продолжаются до сих пор.

Начальник МВА Виталий Барабаш, комментируя ситуацию в Авдеевке и вокруг, заявил, что "бои не утихают ни днем, ни ночью".

По мнению эксперта Александра Коваленко, РФ активизировалась возле Авдеевка, потому что хочет захватить город и показать новую "эпическую победу" к Новому году.

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