"Дуже тяжкі бої": в ОП про ситуацію біля Авдіївки

За словами Подоляка, РФ під час українського контрнаступу і не збиралася "сидіти тільки в глухій обороні".

Росія розпочала активні дії на Авдіївському напрямку, аби відвернути увагу ЗСУ і не дати просуватися на Південному чи Запорізькому напрямках.

Про це заявив радник керівника ОП Михайло Подоляк в інтерв'ю "24 каналу".

"Вони завдають зустрічних контрударів. Так, тяжкі бої, але я довіряю інформації Генштабу, що все контролюється", – каже Подоляк.

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Він пояснив, що РФ під час українського контрнаступу і не збиралася "сидіти тільки в глухій обороні". На його думку, окупанти пробуватимуть розхитати ті чи інші наші напрямки, відвернути увагу, щоб ЗСУ не могли підвозити туди ресурси.

"Вони сконцентрувалися і йдуть на Авдіївському напрямку. Тяжкі бої? Так. Дуже тяжкі? Так. Наші стоять? Безумовно. Розуміють, як треба воювати на цих напрямках? Абсолютно", – каже радник голови ОП.

Подоляк запевнив, що ЗСУ сьогодні – це навіть не та армія, яка була рік тому, а значно потужніша.

"Чи можемо ми їм протистояти? Так. Чи вистачає ресурсу? На погляд наших партнерів, було б бажано мати набагато більше тих же артилерійських снарядів. Але це питання переговорних майданчиків, на яких це відпрацьовується", – додав він.

Радник Єрмака запевнив, що Авдіївський напрямок тримається. А тим часом йдуть "певні позитивні наступальні дії" на Токмакському і Бахмутському напрямках.

Нагадаємо, що 10 жовтня окупанти розпочали активні наступальні дії поблизу Авдіївки Донецької області, які тривають досі.

Начальник МВА Віталій Барабаш, коментуючи ситуацію в Авдіївці та навколо, заявив, що “бої не вщухають ні вдень, ні вночі”.

На думку експерта Олександра Коваленка, РФ активізувалася біля Авдіївка, бо хоче захопити місто і показати нову "епічну перемогу" до Нового року.

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