РФ може готувати нову "епічну перемогу" до Нового року: експерт про підступний план ворога

Росіяни намагатимуться захопити Авдіївку до кінця року, щоб подарувати Путіну на Новий рік якусь "епічну перемогу".

Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"На жаль, в окупантів ще є резерв, вони можуть його використовувати і вони будуть його використовувати. Тому ці наступальні дії продовжаться. І складається таке враження, що Авдіївку росіяни намагаються захопити до Нового року, щоб подарувати її, як якусь "епічну перемогу" безпосередньо Путіну", – каже Коваленко.

Експерт уточнив, що найближчими днями можна буде вже точніше сказати, наскільки ця теза правильна. За його словами, якщо РФ перекидатиме сили до Авдіївки з інших напрямків, це свідчитие про те, що вона для них – у пріоритеті.

"Перша хвиля – вона вже втратила свою боєздатність, їм потрібні резерви. Після того, як буде знівельовано ресурс другої хвилі, ми побачимо, як їх реальна мета. Тому що якщо нівелюється ресурс, то буде взято паузу.

Якщо паузу не буде взято, а буде продовжуватись тиск за рахунок ресурсу з інших плацдармів – будуть перетягати підрозділи з інших якихось напрямків – отже це говорить про те, що у них найголовніша задача – захопити Авдіївку до Нового року. І вони будуть використовувати весь ресурс, який тільки в них є. Покладуть там усю свою "біомасу", аби тільки досягти цієї мети. Тобто щось дуже схоже за тим, що відбувалося з Бахмутом", – підсумував Олександр Коваленко.

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Нагадаємо, що у вівторок, 10 жовтня, окупанти почали завдавати масованих ударів по Авдіївці Донецької області. На півночі від міста тривають важкі бої.

На думку аналітиків ISW, атакою на Авдіївку окупанти намагаються відтягнути Сили оборони від Роботиного.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про загострення на Авдіївському напрямку фронту.

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