Загострення навколо Авдіївки: все, що відомо про відновлення наступу ворога та причини

Українські захисники наголошують, що через загострення на фронті їм потрібна пітримка суспільства, і закликають відкинути всі чвари.

Ситуація загострилася не лише на Авдіївському напрямку, про що стало відомо напередодні, а й по всьому східному фронту. Експерти попереджають про перебування на порозі буремних подій, а бійці ЗСУ просять українців про підтримку.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про загострення на Авдіївському напрямку фронту.

Про загострення на фронті навколо Авдіївки на Донеччині стало відомо вранці 10 жовтня. Тоді очільник МВА Віталій Барабаш повідомив про масовані ворожі удари по Авдіївці з танків, артилерії, "Градів" та важкі бої на північ від міста.

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Активізацію російських військ на Авдіївському напрямку ввечері того ж дня підтвердив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

"На Авдіївському напрямку ворог і справді активізувався. Наші захисники сьогодні відбили атаки ворога в районах Кераміки, Очеретиного, Бердичів, Степового, Ласточкиного, Тоненького, Авдіївки та Первомайського", – розповів Штупун.

Він додав, що загарбники також завдали авіаударів біля Бердичів та Авдіївки.

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Ворог активізувався на всьому східному фронті: що кажуть у ЗСУ

Азовець Богдан Кротевич "Тавр" та екснардеп, військовослужбовець Єгор Фірсов водночас заявили, що ворог скористався прикутістю уваги світу до Ізраїлю і відновив активні дії на фронті. Кротевич зазначив, що росіяни перешли до активних наступальних дій по всьому східному фронту.

"Зараз ваша підтримка особливо потрібна українським солдатам", – звернувся "Тавр" до українців.

"Ворог активно перейшов у наступальні дії. З технікою і штурмами. Особливо на Авдіївському напрямку. Зараз, як і на початку війни, треба відкинути чвари та сварки – і продовжити займатись справою кожен на своєму місці. Нам знову потрібна максимальна підтримка усього народу", – наголосив Фірсов.

Що кажуть експерти про загострення на фронті

Військовий експерт, ексречник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов висловив думку, що "ми знаходимось на порозі буремних подій".

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"Бойові дії значно активізувались на сході України, ситуація складна в районі Авдіївки, не менш складна обстановка на Куп’янсько-Лиманському напрямку. Українська армія там веде запеклі бої. Ворог має чисельну перевагу, постійно атакує наші позиції, ситуація там є дуже складною", – розповів Селезньов.

Він зазначив, що не менш складна ситуація у Запорізькій області, де ворог зосередив чималі ресурси. На думку експерта, окупанти працюють над створенням майбутнього поля битви шляхом руйнування українського потенціалу.

"Ситуація є дуже складною та динамічною, має тенденції до загострення. Думаю, в найближчій перспективі ми будемо спостерігати це загострення і далі – ворог намагається трансформувати свою чисельну перевагу. Ми вже чули про те, що ворог зосередив вже 429 тисяч своїх вояків, на території Брянської, Курської та Белгородської областей близько 28 тисяч. Вони мають чималий ресурс для ведення агресивної війни", – повідомив експерт.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Росіяни активізувалися по всій лінії фронту

Чому окупанти активізувались у районі Авдіївки

За оцінками аналітиків Інституту вивчення війни, загарбники намагаються максимально загострити ситуацію навколо Авдіївки та в західній частині Запорізької області, аби відтіснити ЗСУ від Роботиного.

Для наступальних операцій ворог задіяв три батальйони, але поки жодного просування не досяг. Експерти вважають, що для оточення Авдіївки окупантам потрібно набагато більше сил, бо ця ділянка фронту доволі сильно укріплена.

Російські військові / Фото: Facebook/Луганська обласна військово-цивільна адміністрація

Аналітики звернули увагу, шо активізація росіян у районі Авдіївки та Жереб'янки збігається з іншими локальними наступальними операціями на Луганщині та східній частині Запорізької області. Їхньою метою може бути перешкоджання українському командуванню перекинути сили на критичні ділянки фронту у західній частині Запорізької області.

Ситуація на Авдіївському напрямку на ранок 11 жовтня

У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, російські війська силами до трьох батальйонів за підтримки танків та бронемашин активізували наступальні дії в районах Авдіївки, Тоненького, Кераміка та Первомайського Донецької області. Сили оборони України відбили всі атаки противника, не допустивши втрат позицій і рубежів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Відбивають масовані наступи, а десь і просуваються! Найоперативніші дані від Генштабу

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