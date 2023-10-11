Бойовики ХАМАСу вбили в Ізраїлі пропалестинських активістів – NYT

Навколо Гази були поселення, де проживали ізраїльтяни, які підтримували палестинців.

Бойовики ХАМАСу, які здійснили напад на територію Ізраїлю 7 жовтня, вбили та викрали чимало пропалестинськи налаштованих ізраїльтян, що боролися за права палестинців.

Про це пише The New York Times.

"На ізраїльському боці кордону з Газою розташована низка житлових колективів (кібуців), члени яких, як правило, залишаються лівоцентристськими та підтримують мирні ініціативи та права палестинців. Багато з цих жителів були серед зниклих безвісти або загиблих після нападу ХАМАС у суботу", – пише видання.

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Так, після нападу бойовиків ХАМАСу на кібуц Беері вважається зниклою 74-річна Вівіан Сільвер, яку, ймовірно, взяли в заручники. Народжена в Канаді, пані Сільвер була одним з лідерів організації Women Wage Peace – великого масового руху, заснованого після війни в Газі 2014 року для сприяння політичному розв’язанню ізраїльсько-палестинського конфлікту.

Вівіан Сільвер багато років працювала в раді директорів B’Tselem, ізраїльської правозахисної організації, яка стверджувала, що Ізраїль є державою апартеїду. Вона відвідувала палестинські території, щоб висловити солідарність з палестинцями, і була волонтером в організації, яка доставляла хворих палестинців із Гази до Ізраїлю на лікування. Також вона є виконавчим директором Інституту стратегій миру та розвитку Негева та співзасновником Арабсько-єврейського центру розширення прав і можливостей рівності та співпраці.

Один із її синів, Йонатан Зейген, розповів ізраїльській газеті Ha’aretz, що останній раз спілкувався з нею в суботу вранці, коли вона сказала, що ховається в шафі в безпечній кімнаті в кібуці. Але після 11:07 ранку від неї вже не приходили повідомлення.

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Рейчел Гур, ізраїльтянка, яка бере участь у пошуках зниклих безвісти, сказала, що багато мешканців колективів поблизу Сектору Гази дотримувалися подібної політики.

"Це кібучники, люди, які голосують за лівих, які підтримують співіснування [з палестинцями]. Ви говорите про старих секулярних лівих, які хочуть миру, які проти анексії ", – сказала вона.

Інший "активіст миру", Хаїм Кацман спочатку вважався взятим у заручники в суботу, але був знайдений вбитим у своєму будинку в кібуці Холіт, поблизу південного краю Гази.

За словами його матері, Ханни Вахолдер Кацман, він займався садівництвом і ландшафтним дизайном у кібуці Холіт.

Хаїм Кацман нещодавно захистив докторську дисертацію в Університеті Вашингтона в Сіетлі. Його докторський ступінь мав назву "Релігійний націоналізм в Ізраїлі/Палестині".

Білга та Якові Інон, які були "активістами миру", також були вбиті в суботу. Подружжя загинуло у своєму фермерському господарстві в Нетів Ха-Асара, що розташоване на північ від Гази.

Нагадаємо, за останніми даними, в Ізраїлі через нападу бойовиків ХАМАСу загинуло вже понад 1,2 тис. людей.

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