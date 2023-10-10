Син прем'єра Ізраїлю мобілізувався та вирушив на фронт

Авнер Нетаньягу пройшов обов'язкову військову службу в ізраїльській армії у 2017 році.
Син прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, Авнер Нетаньягу, мобілізувався до армії.
Про це повідомляє "Голос Ізраїлю".
"Син прем'єр-міністра Ізраїлю Авнер Нетаньягу мобілізувався і вирушив на фронт воювати та захищати Ізраїль. В Ізраїлі всі рівні", – йдеться у повідомленні.
Про те, де саме він служитиме, не уточнюється.
29-річний Авнер Нетаньягу – молодший із трьох дітей прем'єра. Крім нього, політик також має 45-річну дочку Ноа від першого шлюбу. 32-річний Яїр та 29-річний Авнер – діти від третього шлюбу.
У грудні 2017 року Авнер Нетаньягу завершив обов'язкову службу в ізраїльській армії, на яку поступив 2014 року. Він служив у військовій розвідці, на військовій базі Зікім на півдні Ізраїлю. Під час служби також отримав легке поранення, коли виконував бойове завдання під час навчань.
Раніше секретар РНБО України Олексій Данилов розповів, де під час війни перебувають його двоє синів.
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