Син прем'єра Ізраїлю мобілізувався та вирушив на фронт

Авнер Нетаньягу пройшов обов'язкову військову службу в ізраїльській армії у 2017 році.

Син прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, Авнер Нетаньягу, мобілізувався до армії.

Про це повідомляє "Голос Ізраїлю".

"Син прем'єр-міністра Ізраїлю Авнер Нетаньягу мобілізувався і вирушив на фронт воювати та захищати Ізраїль. В Ізраїлі всі рівні", – йдеться у повідомленні.

Про те, де саме він служитиме, не уточнюється.

29-річний Авнер Нетаньягу – молодший із трьох дітей прем'єра. Крім нього, політик також має 45-річну дочку Ноа від першого шлюбу. 32-річний Яїр та 29-річний Авнер – діти від третього шлюбу.

Біньямін Нетаньягу з дружиною та синами / Фото: Фото з соціальних мереж

У грудні 2017 року Авнер Нетаньягу завершив обов'язкову службу в ізраїльській армії, на яку поступив 2014 року. Він служив у військовій розвідці, на військовій базі Зікім на півдні Ізраїлю. Під час служби також отримав легке поранення, коли виконував бойове завдання під час навчань.

Авнер Нетаньягу/Фото 2021 року / Фото: Associated Press

Раніше секретар РНБО України Олексій Данилов розповів, де під час війни перебувають його двоє синів.

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