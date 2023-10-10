Росія вчергове обстріляла Сумщину: загинула дитина

Сьогодні, 10 жовтня, Росія здійснила обстріл селища Угроїди Краснопільської громади. Відомо про наявність жертв.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Що відомо про загиблих

За даними адміністрації, внаслідок атаки було поранено дівчинку 2009 року народження. На жаль, врятувати її не вдалося. Дівчинка померла в кареті "швидкої".

"Цинізму росіян немає меж. Вони зазіхають на найсвятіше – наших дітей, намагаючись знищити наше майбутнє. Не пробачимо!", - підсумували в Сумській ОВА.

Раніше загарбники здійснили 9 обстрілів прикордоння Сумщини. Ударів зазнали Юнаківська, Середино-Будська, Хотінська, Краснопільська, Великописарівська громади.

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