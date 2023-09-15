Ворог знову атакував Сумщину: 151 вибух

Стала відома ситуація на Сумщині на прикордонні станом на 21.00 14 вересня 2023 року.

Протягом дня росіяни здійснили 26 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 151 вибух. Обстрілів зазнали Великописарівська, Хотінська, Білопільська, Середино-Будська, Краснопільська, Новослобідська, Миропільська, Есманська громади.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Великописарівська громада: ворог бив з артилерії (5 вибухи).

Хотінська громада: здійснено мінометний обстріл (6 вибухів)

Білопільська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади. Також зафіксовано обстріли з АГС (9 вибухів) та артилерії (15 вибухів).

Середино-Будська громада: були артилерійський (5 вибухів) та мінометний (3 вибухи) обстріли.

Краснопільська громада: здійснено мінометні обстріли (48 вибухів), влучання дроном типу FPV (4 вибухи), обстріли з РСЗВ (12 вибухів) та артилерії (3 вибухи). Крім того, з БпЛА типу скинуто ВОГ, пошкоджено нежитлову будівлю.

Новослобідська громада: був обстріл з РСЗВ (11 вибухів).

Миропільська громада: з БпЛА скинуто ВОГ – 1 шт.

Есманська громада: ворог бив з мінометів (15 вибухів).

Нагадаємо, вранці 8 вересня російська армія завдала ракетного удару по Сумах і поцілила по житловому мікрорайону. Внаслідок влучання троє осіб поранено, двох з яких вдалось врятувати з-під завалів.