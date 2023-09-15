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Можлива підтримка Росії перетворює КНДР на вбивць українців  - Пентагон

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Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Можлива підтримка Росії перетворює КНДР на вбивць українців  - Пентагон

У Пентагоні уважно стежать за ситуацією / Фото: Associated Press

Будь-яке потенційне надання Північною Кореєю боєприпасів для Росії, продовжує неспровоковану війну РФ проти України.

Також це може перетворити  КНДР на співучасника вбивства українських громадян.

Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, -  пише Укрінформ.

«Так, надання будь-якого типу боєприпасів (Росії – ред.) призведе до подальшого продовження війни», - наголосила представниця оборонного відомства США.

Вона підкреслила, що Путін і РФ залишаються в ізоляції на тлі продовження російської війни в України. Тож, зауважила вона, «Росія зараз перебуває у досить відчайдушному становищі та шукає підтримки з боку Північної Кореї».

За її словами, США досі не бачили, щоби Москва й Пхеньян оголосили б про офіційну угоду після зустрічі лідерів.

«Однак це те, за чим ми, безумовно, стежимо і чого очікуємо», - зауважила Сінгх.

Вона додала, що таким чином будь-яка країна, яка підтримує неспровоковану війну Росії в Україні, «безпосередньо бере участь у вбивстві невинних українських цивільних, офіційних осіб і тих, хто перебуває на полі бою».

Нагадаємо, що в США стурбовані військовими відносинами Росії та КНДР.

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Дата публікації
Перегляди
10
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