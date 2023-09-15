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Враг снова атаковал Сумщину: 151 взрыв

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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Враг снова атаковал Сумщину: 151 взрыв

Враг продолжает уничтожать Сумщину / Фото: Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Стала известна ситуация в Сумской области на пограничном состоянии на 21.00 14 сентября 2023 года.

В течение дня россияне совершили 26 обстрелов приграничья. Зафиксирован 151 взрыв. Обстрелы потерпели Великописаревская, Хотинская, Белопольская, Середино-Будская, Краснопольская, Новослободская, Миропольская, Эсманская громады.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

  • Великописаревская громада: враг бил из артиллерии (5 взрывов).
  • Хотинская громада: проведен минометный обстрел (6 взрывов)
  • Белопольская громада: 6 мин сбросили россияне на территорию общины. Также зафиксированы обстрелы из АГС (9 взрывов) и артиллерии (15 взрывов).
  • Середино-будская громада: были артиллерийские (5 взрывов) и минометные (3 взрыва) обстрелы.
  • Краснопольская громада: совершены минометные обстрелы (48 взрывов), попадание дроном типа FPV (4 взрыва), обстрелы из РСЗО (12 взрывов) и артиллерии (3 взрыва). Кроме того, с БпЛА типа сброшен ВОГ, повреждено нежилое здание.
  • Новослободская громада: был обстрел из РСЗО (11 взрывов).
  • Миропольская громада: с БпЛА сброшен ВОГ – 1 шт.
  • Эсманская громада: враг бил из минометов (15 взрывов).

Напомним, утром 8 сентября российская армия нанесла ракетный удар по Сумам и попала по жилому микрорайону. В результате попадания три человека ранены, двое из которых удалось спасти из-под завалов.

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Дата публикации
Просмотры
280
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