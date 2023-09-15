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Байден ожидает встречи с Зеленским в Белом доме — Reuters

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
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Байден ожидает встречи с Зеленским в Белом доме — Reuters

Презенты будут общаться об Украине / Фото: president.gov.ua/facebook

Сейчас дата встречи неизвестна.

Ожидается, что на следующей неделе Байден встретится с президентом Зеленским в Белом доме.

Об этом заявил неназванный официальный представитель США, пишет Reuters.

Ожидается, что президент Джо Байден встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме на следующей неделе после заседания Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщил официальный представитель США.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в общих дебатах на сессии Генеральной Ассамблеи ООН на неделе высокого уровня, которая состоится в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН с 19 по 25 сентября.

Напомним, США ввели санкции против помощников российского ВПК.

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Дата публикации
Просмотры
229
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