Байден ожидает встречи с Зеленским в Белом доме — Reuters

Ожидается, что на следующей неделе Байден встретится с президентом Зеленским в Белом доме.

Об этом заявил неназванный официальный представитель США, пишет Reuters.

Ожидается, что президент Джо Байден встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме на следующей неделе после заседания Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщил официальный представитель США.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в общих дебатах на сессии Генеральной Ассамблеи ООН на неделе высокого уровня, которая состоится в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН с 19 по 25 сентября.

Напомним, США ввели санкции против помощников российского ВПК.

Читайте также: