Сын премьера Израиля мобилизовался и отправился на фронт

Авнер Нетаньяху прошел обязательную военную службу в израильской армии в 2017 году.

Сын премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, Авнер Нетаньяху, мобилизовался в армию.

Об этом сообщает "Голос Израиля".

"Сын премьер-министра Израиля Авнер Нетаньяху мобилизовался и отправился на фронт воевать и защищать Израиль. В Израиле все равны", – говорится в сообщении.

О том, где именно он будет служить, не уточняется.

29-летний Авнер Нетаньяху – младший из троих детей премьера. Кроме него, у политика также есть 45-летняя дочь Ноа от первого брака. 32-летний Яир и 29-летний Авнер – дети от третьего брака.

Биньямин Нетаньяху с женой и сыновьями / Фото: Фото из социальных сетей

В декабре 2017 года Авнер Нетаньяху завершил обязательную службу в израильской армии, на которую поступил в 2014 году. Он служил в военной разведке, на военной базе Зиким на юге Израиля. Во время службы также получил легкое ранение, когда выполнял боевую задачу в ходе учений.

Авнер Нетаньяху / Фото 2021 года / Фото: Associated Press

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал, где во время войны находятся его два сына.

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