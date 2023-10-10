"Нельзя силой затянуть на фронт": мобилизованный из Израиля рассказал, есть ли у них уклонисты

По словам израильского мобилизованного, он не знает ни одного человека, кто бы отказался ехать на фронт.

Израильские резервисты, которых призвали в армию после вторжения боевиков ХАМАС, рассказали, как в Израиле проходит процесс мобилизации.

Об этом пишет российское оппозиционное издание Мeduza.

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32-летний репатриант из РФ Алексей переехал в Израиль в 2014 году. Признается, что одной из причин была незаконная аннексия Крыма Россией. Он прошел военную службу в Израиле, а после завершения службы ежегодно посещал военные сборы.

Мужчина отмечает, что израильская армия оказалась не готова к такому резкому прорыву боевиков ХАМАС, которые в качестве первых жертв выбрали посетителей фестиваля Nature Party.

По его словам, место фестиваля напоминало Бучу: разбросаны машины, расстрелянные тела.

Как проходит мобилизация

"Сейчас впервые за много лет случилась настоящая война – и нас всех призвали. В рамках текущей мобилизации призывают именно резервистов, то есть тех, кто уже отслужил. Гражданские на войну попасть не могут, даже добровольцами", – говорит Алексей.

По его словам, все, кто служил, были на связи друг с другом и со своими офицерами. В пять часов дня 7 окября он вместе с сослуживцами уже были на месте дислокации на севере страны: получили снаряжение, распределение и боевые задачи.

Есть ли уклонисты

Мобилизированный уверен, что в Израиле силой никого бы на фронт не отправили. Но отмечает: со всех своих знакомых, которые служили в армии, не знает ни одного уклониста, кто бы отказался воевать.

"Выбор идти или не идти (на войну. – Ред.), есть всегда. По закону я должен был пойти, но (если бы не пошел. – Ред.) нельзя силой затащить на фронт. Я не знаю ни одного человека, кто не поехал. Я знаю даже тех, кого не призвали и кто пытается попасть в армию. Всего нас 300 тысяч (мобилизированных в армию Израиля. – Ред.) — это просто невероятно. Такого никогда не было. И, надеюсь, больше никогда не будет", – говорит Алексей.

Нужны ли израильской армии волонтеры

Алексей рассказал, что его мама волонтерит: "она сейчас везет сюда вещи для меня и нескольких ребят — шампуни, зубные щетки. Дело в том, что все на нервах, и многие забыли взять с собой важные вещи. Я взял армейское снаряжение — жилет, каску (мы стараемся иметь свое снаряжение, кто может), а полотенце и шампунь забыл".

Отношение репатрианта из РФ к путинскому режиму

Алексей говорит, что Израилю больше угрожают не боевики ХАМАС, а Хезболла, базирующаяся в Ливане. По его словам, Хезболла – это полноценная армия, на вооружении которой есть в частности ракеты, полученные от РФ.

"Израиль – моя страна, и я готов за нее бороться. Честно говоря, если бы Россия была адекватной страной и на нее напали, а не она атаковала сама, я бы и Россию защищал — по тем же причинам", – говорит репатриант из РФ.

Ранее сообщалось, что в Израиле супруги вступили в бой с группой боевиков ХАМАС, чтобы спасти своих детей – 10-месячных близнецов. Супруги погибли, однако успели убить семерых боевиков.

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