Красивая Анна Кошмал в юбке с высоким разрезом ошеломила стройными ножками

Звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал увлекла своих поклонников хорошими фотографиями.

Актриса снялась в новой фотосессии, кадрами из которой поделилась с фанами на своей странице в Instagram. Звезда привлекла внимание к своей красоте и сексуальности в хорошем образе.

Для съемок Кошмал выбрала длинную обжатую юбку с высоким разрезом и короткий топ на плечо черного цвета. Наряд открыл подтянутый пресс знаменитости, а также подчеркнул ее длинные и стройные ножки у босоножка на высоком каблуке. Образ Анна дополнила пышными локонами и макияжем в чудесных оттенках.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

В кадре Кошмал позировала сидя в кресле, а также соблазнительно выгнувшись на камеру у стены. Соблазнительные кадры Анна оставила без подписи, только добавила эмоджи в виде звезд и отметила команду, работавшую над созданием фото.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

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