Анна Тринчер в откровенном купальнике похвасталась соблазнительными формами

Украинская певица и блоггер Анна Тринчер взбудоражила воображение поклонников пикантными кадрами.

В своих Instagram-stories знаменитость поделилась новыми фотографиями, на которых похвасталась своими прелестями. Кадры звезда оставила без подписи, только добавила эмоджи в виде красного сердца.

Тринчер показала, как позирует в душе в стильном, но очень откровенном купальнике. Певица надела монокини черного цвета с соблазнительными разрезами, подчеркнув ее пышный бюст и стройную талию.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Для фотосессии знаменитость сделала объемные локоны и яркий макияж, который придал ей выразительность.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Напомним, ранее Анна Тринчер вместе со своим мужем Александром Волошиным провела экскурсию по своему загородному дому. Супруги показали арендованный двухэтажный дом под Киевом с большой террасой и уютным двориком.

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