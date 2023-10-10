Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Анна Тринчер в откровенном купальнике похвасталась соблазнительными формами

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
331
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Анна Тринчер в откровенном купальнике похвасталась соблазнительными формами

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Звезда поделилась фото в душе.

Украинская певица и блоггер Анна Тринчер взбудоражила воображение поклонников пикантными кадрами.

В своих Instagram-stories знаменитость поделилась новыми фотографиями, на которых похвасталась своими прелестями. Кадры звезда оставила без подписи, только добавила эмоджи в виде красного сердца.

Тринчер показала, как позирует в душе в стильном, но очень откровенном купальнике. Певица надела монокини черного цвета с соблазнительными разрезами, подчеркнув ее пышный бюст и стройную талию.

Анна Тринчер / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Для фотосессии знаменитость сделала объемные локоны и яркий макияж, который придал ей выразительность.

Анна Тринчер / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Напомним, ранее Анна Тринчер вместе со своим мужем Александром Волошиным провела экскурсию по своему загородному дому. Супруги показали арендованный двухэтажный дом под Киевом с большой террасой и уютным двориком.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
331
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация