Анна Трінчер у відвертому купальнику похизувалася спокусливими формами

Зірка поділилася фото в душі.
Українська співачка та блогерка Анна Трінчер розбурхала уяву шанувальників пікантними кадрами.
У своїх Instagram-stories знаменитість поділилася новими світлинами, на яких похизувалася своїми принадами. Кадри зірка залишила без підпису, лише додала емоджи у вигляді червоного серця.
Трінчер показала, як позує в душі у стильному, але дуже відвертому купальнику. Співачка одягнула монокіні чорного кольору зі спокусливими розрізами, яке підкреслило її пишний бюст та струнку талію.
Для фотосесії знаменитість зробила об'ємні локони та яскравий макіяж, який додав їй виразності.
Нагадаємо, раніше Анна Трінчер разом зі своїм чоловіком Олександром Волошиним провела екскурсію своїм заміським будинком. Подружжя показало орендований двоповерховий дім під Києвом з великою терасою та затишним двориком.
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