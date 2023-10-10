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Анна Трінчер у відвертому купальнику похизувалася спокусливими формами

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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197
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Анна Трінчер у відвертому купальнику похизувалася спокусливими формами

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Зірка поділилася фото в душі.

Українська співачка та блогерка Анна Трінчер розбурхала уяву шанувальників пікантними кадрами.

У своїх Instagram-stories знаменитість поділилася новими світлинами, на яких похизувалася своїми принадами. Кадри зірка залишила без підпису, лише додала емоджи у вигляді червоного серця.

Трінчер показала, як позує в душі у стильному, але дуже відвертому купальнику. Співачка одягнула монокіні чорного кольору зі спокусливими розрізами, яке підкреслило її пишний бюст та струнку талію.

Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Для фотосесії знаменитість зробила об'ємні локони та яскравий макіяж, який додав їй виразності.

Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Нагадаємо, раніше Анна Трінчер разом зі своїм чоловіком Олександром Волошиним провела екскурсію своїм заміським будинком. Подружжя показало орендований двоповерховий дім під Києвом з великою терасою та затишним двориком.

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Дата публікації
Перегляди
197
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