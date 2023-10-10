Зірку "Диво-жінки" Галь Гадот можуть призвати на війну в Ізраїлі

Голлівудська акторка Галь Гадот може піти захищати Ізраїль під час війни в країні.

Уродженка Петах-Тікви з перших хвилин вторгнення палестинського угрупування ХАМАС на територію Ізраїлю висловилася на підтримку батьківщини. У своїх соцмережах зірка закликала світ не залишати осторонь та захистити її країну.

"Я підтримую Ізраїль, і ви також повинні. Світ не може сидіти осторонь, коли відбуваються ці жахливі акти терору!", - написала в Instagram Гадот.

Галь Гадот підтримала Ізраїль / Фото: instagram.com/gal_gadot

Зараз у своїх соцмережах зірка фільму "Чудо-жінка" активно поширює фото та відео того, що відбувається в Ізраїлі, а також просить своїх шанувальників підтримувати сили оборони країни.

Ба більше, у Мережі заговорили про те, що і сама акторка може взяти до рук зброю. Майже 16 років тому Гадот служила у рядах Армії оборони Ізраїлю. Два роки майбутня зірка присвятила тому, що відточувала свої військові навички та була бойовою інструкторкою. Тож не виключено, що Галь можуть призвати захищати батьківщину від ворога.

Галь Гадот / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що 7 жовтня Ізраїль атакувало бойове угрупування ХАМАС. Уряд країни оголосив про початок війни вперше за 50 років.

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