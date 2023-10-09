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Максим Галкін чесно відповів, чи піде на фронт воювати за Ізраїль

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Максим Галкін чесно відповів, чи піде на фронт воювати за Ізраїль

Максим Галкін / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Шоумен з дружиною та дітьми залишився в країні, яка охоплена війною.

Російський гуморист Максим Галкін чесно зізнався, чи піде на фронт воювати за Ізраїль, на який 7 жовтня напав ХАМАС.

До слова, шоумен разом з дружиною, російською співачкою Аллою Пугачовою, та їхніми 10-річними дітьми залишився в країні та не збирається звідти виїжджати. Як розповів Галкін, самі ізраїльтяни теж залишаються в Ізраїлі, а ті, хто були за кордоном, повертаються, аби захищати свої території.

"Ізраїльтяни не вилітають з Ізраїлю, не тікають. Ізраїльтяни зі всього світу приїжджають, щоб підтримати країну, щоб воювати за неї зі зброєю в руках", - розповів Галкін.

Максим Галкін / © instagram.com/maxgalkinru
Максим Галкін / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Сам шоумен зазначив, що не йде воювати на фронт, адже не служив в армії Ізраїлю. Галкін наголосив, аби в нього була б можливість піти захищати країну, то він би це зробив. Гуморист поділився, що по-іншому підтримуватиме Ізраїль, зокрема, здаватиме кров, яка неабияк потрібна для поранених.

"Ті, хто запитують, чому я не на фронті тут. Я можу сказати, що якби я служив в армії Ізраїлю і були хоч якісь підстави, щоб я міг зараз піти захищати Ізраїль, я б пішов. Але я маю можливість по-іншому підтримати країну. Я піду здавати кров, я буду допомагати... Я думаю, що ізраїльтянам важливо, що ми Аллою зараз тут. Ми тут не для того, щоб отримати паспорт", - прокоментував Галкін.

Максим Галкін відповів, де перебуває з Пугачовою та дітьми

Максим Галкін відповів, де перебуває з Пугачовою та дітьми

Нагадаємо, російські пропагандисти поширили чутки, що Максим Галкін та Алла Пугачова втекли з Ізраїлю. Шоумен вийшов на зв'язок, спростував плітки та відповів, де насправді перебуває з дружиною та дітьми.

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Дата публікації
Перегляди
3321
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