"За жодних обставин": Кулеба про можливі територіальні поступки Росії

Кулеба заявив, що навіть подібні розмови не слід починати.

Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не піде на жодні територіальні поступки для Росії.

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Про це він заявив у своєму інтервʼю Forbes.

Він зазначив, що навіть подібні розмови починати не слід, оскільки вона буде неприємною для того, хто запропонує Україні територіальні поступки.

"Поки український прикордонник не повернеться на останній прикордонний пункт на сході України або на острові Тузла, мій меседж до тих, хто наважиться запропонувати якісь територіальні поступки — навіть не думайте про це. Якщо хтось наважиться зі мною про таке говорити, у нас буде неприємна розмова", — сказав Кулеба.

На питання щодо переговорів з російськими окупантами, Кулеба відповів, що умовою для їх початку може бути лише виведення російських військ з усіх територій України.

"Якщо я побачу принаймні початок цього виведення та переконаюся, що це реальне виведення, а не декорація, зрозумію — вони налаштовані на переговори", — наголосив він.

Нагадаємо, раніше Дмитро Кулеба заявляв, що російське вторгнення до України є екзистенційною для Європи, саме тому європейці не можуть собі дозволити не перемогти разом з Україною.

Крім того, ми раніше інформували, що очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба припустив, коли Україна стане членом НАТО.

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