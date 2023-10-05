Британський посол зробив заяву про перемовини з РФ і умови миру

Мартін Гарріс прокоментував і план миру Зеленського.
Перемовини з Росією щодо миру – це питання для України. Британія підтримує план миру українського президента Володимира Зеленського, тому що це ґрунтується на базових принципах Хартії ООН.
Про це під час телемарафону сказав посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс.
"По-перше, це питання для України – перемовини щодо миру. Але ми підтримуємо план миру президента Зеленського, тому що це ґрунтується на базових принципах Хартії ООН. Я маю на увазі територіальну цілісність та суверенітет незалежних держав. І це дуже важливо зараз, що ми можемо відстояти ці головні принципи", – сказав Гарріс.
Британський посол також висловився щодо перемоги українського народу у війні з РФ. За його словами, це важливо, а на майбутнє західні партнери мають захистити Україну та Європу і стримати агресію Росії, що і має бути метою для гарантій світової безпеки.
"Я думаю, що перший урок, який ми можемо зробити це те, що Росія не поважає міжнародне право. І зараз це дуже важливо, що ми можемо захистити такі принципи міжнародного миру та безпеки. Тому ще це важливо і для безпеки всього світу", – заявив Гарріс.
Важливо, щоб Україна перемогла, додав він.
"Але також на майбутнє ми маємо захистити Україну та Європу. Нам потрібно стримувати агресію Росії і це має бути метою для гарантій безпеки"", – заявив посол Гарріс.
Нагадаємо, раніше очільник Міністерства оборони Великої Британії Грант Шеппс повідомив про військових інструкторів, яких можуть доправити до України для розширення програми підготовки українських військових.
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