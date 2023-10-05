Британський посол зробив заяву про перемовини з РФ і умови миру

Перемовини з Росією щодо миру – це питання для України. Британія підтримує план миру українського президента Володимира Зеленського, тому що це ґрунтується на базових принципах Хартії ООН.

Про це під час телемарафону сказав посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс.

"По-перше, це питання для України – перемовини щодо миру. Але ми підтримуємо план миру президента Зеленського, тому що це ґрунтується на базових принципах Хартії ООН. Я маю на увазі територіальну цілісність та суверенітет незалежних держав. І це дуже важливо зараз, що ми можемо відстояти ці головні принципи", – сказав Гарріс.

Британський посол також висловився щодо перемоги українського народу у війні з РФ. За його словами, це важливо, а на майбутнє західні партнери мають захистити Україну та Європу і стримати агресію Росії, що і має бути метою для гарантій світової безпеки.

"Я думаю, що перший урок, який ми можемо зробити це те, що Росія не поважає міжнародне право. І зараз це дуже важливо, що ми можемо захистити такі принципи міжнародного миру та безпеки. Тому ще це важливо і для безпеки всього світу", – заявив Гарріс.

Важливо, щоб Україна перемогла, додав він.

"Але також на майбутнє ми маємо захистити Україну та Європу. Нам потрібно стримувати агресію Росії і це має бути метою для гарантій безпеки"", – заявив посол Гарріс.

Нагадаємо, раніше очільник Міністерства оборони Великої Британії Грант Шеппс повідомив про військових інструкторів, яких можуть доправити до України для розширення програми підготовки українських військових.

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