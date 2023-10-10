"Ни при каких обстоятельствах": Кулеба о возможных территориальных уступках России

Кулеба заявил, что даже подобные разговоры не следует начинать.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не пойдет ни на какие территориальные уступки для России.

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Об этом он заявил в своем интервью Forbes.

Он отметил, что даже подобные разговоры начинать не следует, поскольку он будет неприятным для того, кто предложит Украине территориальные уступки.

"Пока украинский пограничник не вернется на последний пограничный пункт на востоке Украины или на острове Тузла, мой месседж к тем, кто решится предложить какие-то территориальные уступки — даже не думайте об этом. Если кто-то решится со мной об этом говорить, у нас будет неприятный разговор ", — сказал Кулеба.

На вопрос о переговорах с российскими оккупантами, Кулеба ответил, что условием для их начала может быть только вывод российских войск со всех территорий Украины.

"Если я увижу по крайней мере начало этого вывода и убедись, что это реальный вывод, а не декорация, пойму — они настроены на переговоры", — подчеркнул он.

Напомним, ранее Дмитрий Кулеба заявлял, что российское вторжение в Украину экзистенциально для Европы, именно поэтому европейцы не могут себе позволить не победить вместе с Украиной.

Кроме того, мы ранее информировали, что глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба предположил, когда Украина станет членом НАТО.

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