"Это будет конец Европы": Кулеба спрогнозировал, что произойдет в случае проигрыша Украины в войне

Европейцы понимают о рисках, ожидающих их в случае победы страны агрессорки РФ в войне.

Российское вторжение в Украину является экзистенциальным для Европы, поэтому европейцы не могут себе позволить не победить вместе с Украиной.

Такое мнение высказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Forbes.

Он отметил, что сейчас в Европе преобладает нарратив длительной поддержки Украины "столько, сколько нужно" для победы.

"Это звучало и от высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, и от министров. Для Европы это экзистенциальная война. Европейцы понимают – это о них тоже. Они не могут себе позволить не победить вместе с Украиной в этой войне. Это будет конец Европы, если Украина проиграет", – подчеркнул Кулеба.

Напомним, Кулеба также сказал, что кризис в отношениях Украины и Польши и спровоцированный темой зерна является также избирательным элементом с польской стороны.

Кроме того, глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба допустил, когда Украина станет членом НАТО.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.