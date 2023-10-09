Атака по ХАМАСу: появилось видео с последствиями ночных ударов Израиля по Сектору Газа

ЦАХАЛ утверждает, что поразил военные активы ХАМАСа.
Армия обороны Израиля заявила, что поразила более 500 целей палестинских боевиков ХАМАС в ходе ночной атаки по Сектору Газы. Последствия ударов были запечатлены на видео.
Соответствующий ролик с последствиями атаки по Сектору Газы в ночь на 9 сентября был опубликован в Сети.
На видео из Сектора Газа зафиксированы разрушения после ночных ударов со стороны израильского ЦАХАЛа. В частности, видны разрушенные жилые районы и главная мечеть, разбитые автомобили. Улицы покрыты завалами построек, под которыми местные жители ищут возможных пострадавших.
Израильская армия утверждает, что поразила более 500 целей ХАМАСа, включая его военные активы.
По данным Al Jazeera, в секторе Газа погибли более 500 человек, еще почти 3000 были ранены.
Ситуация в Израиле 9 октября
Утром 9 октября в Израиле сообщили, что армия государства продолжает наносить удары по Сектору Газы. Армия обороны Израиля ударила по трем ракетным установкам, командным пунктам ХАМАСа, поразила несколько высотных башен и мечеть с вооружением боевиков, а также три их тоннеля на севере Газа. В Израиле бои продолжаются в кибуцах Беэр, Кфар-Аза, Нириме и Алумиме: там зачищают боевиков.
Спикер Армии обороны Израиля сообщил, что государство вернуло под контроль все районы на границе с Сектором Газа.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Первая часть войны заканчивается!" Армия Израиля вернула контроль над всеми городами!
Читайте также: