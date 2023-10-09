Атака по ХАМАСу: появилось видео с последствиями ночных ударов Израиля по Сектору Газа

Армия обороны Израиля заявила, что поразила более 500 целей палестинских боевиков ХАМАС в ходе ночной атаки по Сектору Газы. Последствия ударов были запечатлены на видео.

Соответствующий ролик с последствиями атаки по Сектору Газы в ночь на 9 сентября был опубликован в Сети.

На видео из Сектора Газа зафиксированы разрушения после ночных ударов со стороны израильского ЦАХАЛа. В частности, видны разрушенные жилые районы и главная мечеть, разбитые автомобили. Улицы покрыты завалами построек, под которыми местные жители ищут возможных пострадавших.

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Израильская армия утверждает, что поразила более 500 целей ХАМАСа, включая его военные активы.

По данным Al Jazeera, в секторе Газа погибли более 500 человек, еще почти 3000 были ранены.

Атакованы 500 целей ХАМАСа: видео с последствиями ночной атаки Израиля по Сектору Газы

Ситуация в Израиле 9 октября

Утром 9 октября в Израиле сообщили, что армия государства продолжает наносить удары по Сектору Газы. Армия обороны Израиля ударила по трем ракетным установкам, командным пунктам ХАМАСа, поразила несколько высотных башен и мечеть с вооружением боевиков, а также три их тоннеля на севере Газа. В Израиле бои продолжаются в кибуцах Беэр, Кфар-Аза, Нириме и Алумиме: там зачищают боевиков.

Спикер Армии обороны Израиля сообщил, что государство вернуло под контроль все районы на границе с Сектором Газа.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Первая часть войны заканчивается!" Армия Израиля вернула контроль над всеми городами!

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