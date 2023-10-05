Наступна зустріч для обговорення української формули миру пройде у Туреччині

Наступною країною, у який пройде зустріч радників з національної безпеки щодо реалізації української формули миру, стане Туреччина.

Про це інформує Bloobmerg.

Повідомляється, що зустріч попередньо була запланована на кінець жовтня. Учасники мають намір обговорити ідеї досягнення міцного миру в Україні.

У зустрічі має взяти участь обмежена кількість офіційних представників різних країн. Також на зустрічі буде присутній радник з національної безпеки США Джейк Салліван. Росія не запрошена.

Повідомляється, що під час зустрічі буде обговорюватись формула миру, запропонована президентом України Володимиром Зеленським та зусилля щодо проведення українського мирного саміту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що очільник Європейської дипломатії Жозеп Боррель назвав єдиний шлях до миру в Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що Україна потребує більше зброї, оскільки чим сильнішою вона буде на полі бою, тим сильнішою буде її позиція за столом переговорів.

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