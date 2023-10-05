СБУ викрила зрадницю з Херсонщини, яка допомагала Сальдо рахувати гроші

Служба безпеки спільно з Національною поліцією затримала ще одну пособницю РФ з Білозерського району, яка після захоплення регіону підтримала російських загарбників і запропонувала свою "кандидатуру" для роботи в окупаційних органах.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Враховуючи прокремлівські погляди колаборантки та наявність у неї економічної освіти, жінку призначили "головним бухгалтером" у захопленій районній лікарні, яку окупанти використовували як військовий шпиталь поблизу Херсона.

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На цій "посаді" ворожа поплічниця виконувала вказівки місцевого гауляйтера Сальдо щодо поширення окупаційного режиму в регіоні.

Після звільнення частини Херсонщини фігурантка залишилась на території району, вона була впевнена у своїй невинуватості. Втім, співробітники СБУ її викрили.

Тепер зрадниці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору) та обрано запобіжний захід ˗ тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, російські спецслужби намагаються використати будь-які можливості, аби завербувати українців. Колаборантів підштовхує симпатія до російської ідеології та гроші. На що звертає увагу російська ФСБ і як не потрапити на гачок до ворога, розповів генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ (2014-2015 рр.) Віктор Ягун.

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