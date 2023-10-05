СБУ разоблачила предательницу с Херсонщины, которая помогала Сальдо считать деньги

Служба безопасности совместно с Национальной полицией задержала еще одну пособницу РФ из Белозерского района, которая после захвата региона поддержала российских захватчиков и предложила свою "кандидатуру" для работы в оккупационных органах.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Учитывая прокремлевские взгляды коллаборантки и наличие у нее экономического образования, женщину назначили "главным бухгалтером" в захваченной районной больнице, которую оккупанты использовали как военный госпиталь вблизи Херсона.

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На этой "должности" вражеская приспешница выполняла указания местного гауляйтера Сальдо по поводу распространения оккупационного режима в регионе.

После освобождения части Херсона фигурантка осталась на территории района, она была уверена в своей невиновности. Впрочем, сотрудники СБУ ее разоблачили.

Теперь предательница уведомлена о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору) и ей избрана мера пресечения – содержание под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, российские спецслужбы пытаются использовать любые возможности, чтобы завербовать украинцев. Коллаборантов подталкивает симпатия к русской идеологии и деньги. На что обращает внимание российская ФСБ и как не попасть на крючок к врагу, рассказал генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ (2014-2015 гг.) Виктор Ягун.

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