У Держдепі США висловилися щодо продовження допомоги Україні

Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що переважна більшість в обох палатах Конгресу підтримує продовження допомоги Україні.

Про це він сказав під час брифінгу 2 жовтня.

"Якщо ми дозволимо таким авторитарним діячам, як президент Путін, робити з іншими суверенними країнами все, що завгодно, тоді весь Статут ООН буде подрібнено, і ми будемо жити у світі, де такого роду агресія може статися будь-де і будь-коли", - наголосив він.

Речник держдепу також наголосив на важливості підтримки України зараз та у довгостроковій перспективі, завдяки чому люди зможуть відновити країну та"жити безпечно в стійкій та процвітаючій демократії, повністю інтегрованій з Європою".

І Америка за жодних обставин не може допустити, щоб підтримка України була перервана.

Метью Міллер додав, що переважна більшість цього фінансування вичерпалася, проте триває робота над тим, що США все ще можуть надати Україні.

Нагадаємо, Палата представників США затвердила тимчасовий бюджет, аби уникнути "шатдауну" (зупинку роботи уряду), однак законопроєкт не передбачає коштів на підтримку Україні.

Як пояснила пані посол України в США Оксана Маркарова, тимчасова бюджетна резолюція ухвалена тільки на 45 днів. А таке рішення для України означає продовження роботи з партнерами. Наразі нічого не загрожує поставкам зброї і обладнання, які ухвалені раніше.

Президент США Джо Байден заявив, що американська підтримка України в жодному разі не може бути перервана, прокоментувавши проєкт тимчасового фінансування уряду.

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