"Усе за планом": по всій території Росії лунатимуть сирени та гучномовці

У Росії заявляють, що перевірка системи оповіщення відбувається "за планом".
У середу, 4 жовтня, по всій території Російської Федерації лунатимуть сирени та гучномовці, аби перевірити систему оповіщення населення.
Про це інформують на офіційному телеграм-каналі МЧС Росії.
Цікаво, що допис підписали під заголовком "Увага! Усе за планом". Також прикріпили відео, на якому чути звуки сирен та гучномовців.
"Ефір загальноросійських теле- та радіоканалів буде заміщений інформацією з безпеки. Все це робиться для перевірки працездатності систем оповіщення регіонального та муніципального рівнів. Зберігайте спокій - подача звукових сигналів планова", - заявляють у відомстві.
Там додають, що інформація також буде доступна у мобільному додатку "МНС Росії".
Нагадаємо, як свідчать супутникові знімки, від початку літа росіяни активно будують на своїй території укріплення.
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