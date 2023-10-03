"Усе за планом": по всій території Росії лунатимуть сирени та гучномовці

У Росії заявляють, що перевірка системи оповіщення відбувається "за планом".

У середу, 4 жовтня, по всій території Російської Федерації лунатимуть сирени та гучномовці, аби перевірити систему оповіщення населення.

Про це інформують на офіційному телеграм-каналі МЧС Росії.

Цікаво, що допис підписали під заголовком "Увага! Усе за планом". Також прикріпили відео, на якому чути звуки сирен та гучномовців.

"Ефір загальноросійських теле- та радіоканалів буде заміщений інформацією з безпеки. Все це робиться для перевірки працездатності систем оповіщення регіонального та муніципального рівнів. Зберігайте спокій - подача звукових сигналів планова", - заявляють у відомстві.

Там додають, що інформація також буде доступна у мобільному додатку "МНС Росії".

Нагадаємо, як свідчать супутникові знімки, від початку літа росіяни активно будують на своїй території укріплення.

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