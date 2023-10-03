Вибухи на Дніпропетровщині: в ОВА розповіли про нічну атаку та "приліт"

Окупанти влучили по підприємству у Павлограді.

Вночі проти вівторка, 3 жовтня, російські окупаційні війська намагалися атакувати Дніпропетровську область. Сили ППО збили у небі над регіоном 13 безпілотників та крилата ракета.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Внаслідок падіння уламків у Дніпрі зайнялися приватне підприємство, гараж та авто.

Уламки від збитих безпілотників прилетіли на територію промислового підприємства в Павлограді. Саме там також сталося влучання.

"Туди ж відбулось і влучання. Пожежу, що виникла внаслідок цього, вже загасили. Є руйнування виробничих об'єктів", - йдеться у повідомленні.

Також окупанти вночі атакували Нікопольщини. З важкої артилерії росіяни поцілили по Мирівській громаді. Внаслідок атаки пошкоджено два приватні будинки та господарську споруду.

Як повідомлялося, після опівночі у низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих безпілотників. Моніторингові канали повідомили, що на Дніпропетровщині пролунали вибухи. Гучно було у Дніпрі та Павлограді.

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