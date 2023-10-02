Синоптикиня розповіла, коли до України прийдуть перші заморозки

У жовтні в Україні відчутно похолодає. Крім того, не виключені перші заморозки вже зовсім скоро - від наступного тижня, 9 жовтня.

Про це повідомила синоптикиня Наталії Діденко.

За її словами, є імовірність перших заморозків в Україні у ніч проти 9 жовтня у північних, східних областях та в більшості центральних областях.

"Одразу хочу сказати, що, за попередніми прогнозами (попередніми!!) у ніч на 9-те жовтня (це аж на наступний понеділок), є ймовірність заморозків у північних, східних областях та в більшості центральних", - написала Діденко.

Тим часом завтра, 3 жовтня, в Україні переважатиме суха, навіть сонячна, погода через антициклон Sonja. Буде досить тепло, протягом дня температура повітря в середньому становитиме +17 +23 градуси. Вночі холодніше, +6 +11 градусів. У Києві у вівторок буде сухо, близько +20 градусів.

Як повідомлялося, синоптики ошелешили новим прогнозом на жовтень. Так, жовтень 2023 року в Україні розпочнеться різким похолоданням, після якого вже не варто очікувати бабиного літа.

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