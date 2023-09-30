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Церковний календар на 2024 рік: коли нові дати свят, постів та поминальних днів

Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
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Церковний календар на 2024 рік: коли нові дати свят, постів та поминальних днів

Церковний календар свят на 2024 рік / Фото: ТСН.ua

Новий календар свят на 2024 рік допоможе запам'ятати дати церковних подій, постів та поминальних днів, які змінилися від 1 вересня 2023 року.

Церковний календар містить 12 дванадесятих свят, які за своїм змістом поділяються на Господні та Богородичні (прославляють Ісуса Христа або Діву Марію). Три з них перехідні — тобто їхня дата щороку змінюється і залежиться від святкування Великодня. Дев'ять інших неперехідні — їхня дата не змінюється. Однак з переходом ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар святкування всіх церковних свят, які не пов'язані з Великоднем, змінилося.

Церковний календар на 2024 рік: дати перехідних та неперехідних дванадесятих свят

2024 року перехідними дванадесятими святами будуть:

  • Вербна неділя або Вхід Господній до Єрусалиму — 28 квітня;
  • Вознесіння Господнє — 9 травня;
  • День святої Трійці (Зелені свята, П'ятидесятниця) — 23 червня.

Неперехідні дванадесяті свята отримали нові дати, які варто запам'ятати:

  • Богоявлення або Хрещення Господнє — 6 січня;
  • Стрітення Господнє — 2 лютого;
  • Благовіщення Пресвятої Богородиці — 25 березня;
  • Преображення Господнє — 6 серпня;
  • Успіння Богородиці — 15 серпня;
  • Різдво Богородиці — 8 вересня;
  • Воздвиження Господнього Хреста — 14 вересня;
  • Введення в храм Пресвятої Богородиці — 21 листопада.
  • Різдво Христове — 25 грудня.

Православний календар на 2024 рік: великі церковні свята

Православний календар на 2024 рік / © Unsplash
Православний календар на 2024 рік / Фото: Unsplash

Крім дванадесятих свят в церковному календарі є ще й інші важливі події, які прийнято святкувати вірянами. 2024 року нові дати будуть:

  • Обрізання Господнє — 1 січня;
  • Різдво Іоанна Предтечі — 24 червня;
  • Святих апостолів Петра і Павла — 29 червня;
  • Усікновення глави Івана Предтечі — 29 серпня;
  • Покров Пресвятої Богородиці — 1 жовтня.

Пости 2024 року: коли віряни будуть поститися

Традиційно на вірян в Україні чекають одноденні, багатоденні пости та суцільні тижні (коли навіть у середу та п'ятницю немає посту).

Так одноденні пости 2024 року будуть:

  • Хрещенський Святвечір (Надвечір'я Богоявлення) — 5 січня;
  • Усікновення глави Івана Предтечі — 29 серпня;
  • Воздвиження Хреста Господнього — 14 вересня.

Багатоденні пости 2024 року припадатимуть на:

  • Великий піст — від 18 березня до 4 травня;
  • Петрів піст — скасовано (як пояснили у пресслужбі ПЦУ цей піст повинен починатися за тиждень після П'ятидесятниці, яка 2024 року припадає на 23 червня, а свято Петра і Павла вже 29 червня, тож потрібних умов для посту не існуватиме);
  • Успенський піст — від 1 до 14 серпня;
  • Різдвяний піст — від 15 листопада до 24 грудня.

Не забуваймо і про суцільні тижні, коли немає посту навіть у середу та п'ятницю:

  • Святки — від 25 грудня до 4 січня;
  • Тиждень Митаря та Фарисея — від 24 до 30 січня;
  • Масниця (Сирний тиждень) — від 11 до 17 березня;
  • Великодній (Світлий тиждень) — від 5 до 11 травня;
  • Троїцький тиждень — від 24 до 30 червня.

Поминальні дні 2024 року: календар дат

Поминальні дні 2024 року / © Unsplash
Поминальні дні 2024 року / Фото: Unsplash
  • Вселенська батьківська субота (м’ясопусна) — 9 березня;
  • Субота другого тижня Великого посту — 30 березня;
  • Субота третього тижня Великого посту — 6 квітня;
  • Субота четвертого тижня Великого посту — 13 квітня;
  • Радониця — 14 травня;
  • Поминання померлих воїнів — 9 травня;
  • Троїцька батьківська субота — 22 червня;
  • Димитрівська батьківська субота — 2 листопада.

Православний календар на 2024 рік: важливі церковні свята на кожен місяць

Січень

  • 1 січня – святого Василія Великого;
  • 5 січня – Хрещенський Святвечір. Пісний день;
  • 6 січня – Святе Богоявлення. Хрещення Господнє;
  • 12 січня – святої мучениці Татіани;
  • 30 січня – трьох святих: Василія Великого, Григорія Богослова, Івана Златоустого.

Лютий

  • 2 лютого – Стрітення Господнє.

Березень

  • 25 березня – Благовіщення Пречистої Діви Марії.

Квітень

  • 28 квітня – Вхід Господній в Єрусалим.

Травень

  • 5 травня – Великдень, Воскресіння Христове;
  • 25 травня – Третє віднайдення глави святого пророка Іоана Хрестителя.

Червень

  • 13 червня – Вознесіння Господнє;
  • 23 червня – Зіслання святого духа, П'ятидесятниця;
  • 24 червня – Святого духа (Пресвята Трійця);
  • 29 червня – святих апостолів Петра і Павла.

Липень

  • 7 липня – Матері Божої неустанної помочі;
  • 15 липня – святого рівноапостольного князя Володимира Великого;
  • 25 липня – Успіння святої Анни.

Серпень

  • 1 серпня – Перенесення чесного хреста;
  • 6 серпня – Преображення Господнє;
  • 15 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці;
  • 29 серпня – Усікновення глави святого пророка Іоана Хрестителя.

Вересень

  • 8 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці;
  • 14 вересня – Воздвиження Чесного і Животворящого хреста Господнього.

Жовтень

  • 1 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці.

Листопад

  • 8 листопада – Собор архистратига Михаїла;
  • 21 листопада – Введення в храм Пресвятої Богородиці;
  • 30 листопада – святого апостола Андрія Первозванного.

Грудень

  • 6 грудня – святого Миколая;
  • 9 грудня – Непорочне зачаття Пресвятої Богородиці;
  • 25 грудня – Різдво Христове.

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