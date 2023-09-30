Церковний календар на 2024 рік: коли нові дати свят, постів та поминальних днів

Новий календар свят на 2024 рік допоможе запам'ятати дати церковних подій, постів та поминальних днів, які змінилися від 1 вересня 2023 року.

Церковний календар містить 12 дванадесятих свят, які за своїм змістом поділяються на Господні та Богородичні (прославляють Ісуса Христа або Діву Марію). Три з них перехідні — тобто їхня дата щороку змінюється і залежиться від святкування Великодня. Дев'ять інших неперехідні — їхня дата не змінюється. Однак з переходом ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар святкування всіх церковних свят, які не пов'язані з Великоднем, змінилося.

Церковний календар на 2024 рік: дати перехідних та неперехідних дванадесятих свят

2024 року перехідними дванадесятими святами будуть:

Вербна неділя або Вхід Господній до Єрусалиму — 28 квітня;

Вознесіння Господнє — 9 травня;

День святої Трійці (Зелені свята, П'ятидесятниця) — 23 червня.

Неперехідні дванадесяті свята отримали нові дати, які варто запам'ятати:

Богоявлення або Хрещення Господнє — 6 січня;

Стрітення Господнє — 2 лютого;

Благовіщення Пресвятої Богородиці — 25 березня;

Преображення Господнє — 6 серпня;

Успіння Богородиці — 15 серпня;

Різдво Богородиці — 8 вересня;

Воздвиження Господнього Хреста — 14 вересня;

Введення в храм Пресвятої Богородиці — 21 листопада.

Різдво Христове — 25 грудня.

Православний календар на 2024 рік: великі церковні свята

Православний календар на 2024 рік / Фото: Unsplash

Крім дванадесятих свят в церковному календарі є ще й інші важливі події, які прийнято святкувати вірянами. 2024 року нові дати будуть:

Обрізання Господнє — 1 січня;

Різдво Іоанна Предтечі — 24 червня;

Святих апостолів Петра і Павла — 29 червня;

Усікновення глави Івана Предтечі — 29 серпня;

Покров Пресвятої Богородиці — 1 жовтня.

Пости 2024 року: коли віряни будуть поститися

Традиційно на вірян в Україні чекають одноденні, багатоденні пости та суцільні тижні (коли навіть у середу та п'ятницю немає посту).

Так одноденні пости 2024 року будуть:

Хрещенський Святвечір (Надвечір'я Богоявлення) — 5 січня;

Усікновення глави Івана Предтечі — 29 серпня;

Воздвиження Хреста Господнього — 14 вересня.

Багатоденні пости 2024 року припадатимуть на:

Великий піст — від 18 березня до 4 травня;

Петрів піст — скасовано (як пояснили у пресслужбі ПЦУ цей піст повинен починатися за тиждень після П'ятидесятниці, яка 2024 року припадає на 23 червня, а свято Петра і Павла вже 29 червня, тож потрібних умов для посту не існуватиме);

у пресслужбі ПЦУ цей піст повинен починатися за тиждень після П'ятидесятниці, яка 2024 року припадає на 23 червня, а свято Петра і Павла вже 29 червня, тож потрібних умов для посту не існуватиме); Успенський піст — від 1 до 14 серпня;

Різдвяний піст — від 15 листопада до 24 грудня.

Не забуваймо і про суцільні тижні, коли немає посту навіть у середу та п'ятницю:

Святки — від 25 грудня до 4 січня;

Тиждень Митаря та Фарисея — від 24 до 30 січня;

Масниця (Сирний тиждень) — від 11 до 17 березня;

Великодній (Світлий тиждень) — від 5 до 11 травня;

Троїцький тиждень — від 24 до 30 червня.

Поминальні дні 2024 року: календар дат

Поминальні дні 2024 року / Фото: Unsplash

Вселенська батьківська субота (м’ясопусна) — 9 березня;

Субота другого тижня Великого посту — 30 березня;

Субота третього тижня Великого посту — 6 квітня;

Субота четвертого тижня Великого посту — 13 квітня;

Радониця — 14 травня;

Поминання померлих воїнів — 9 травня;

Троїцька батьківська субота — 22 червня;

Димитрівська батьківська субота — 2 листопада.

Православний календар на 2024 рік: важливі церковні свята на кожен місяць

Січень

1 січня – святого Василія Великого;

5 січня – Хрещенський Святвечір. Пісний день;

6 січня – Святе Богоявлення. Хрещення Господнє;

12 січня – святої мучениці Татіани;

30 січня – трьох святих: Василія Великого, Григорія Богослова, Івана Златоустого.

Лютий

2 лютого – Стрітення Господнє.

Березень

25 березня – Благовіщення Пречистої Діви Марії.

Квітень

28 квітня – Вхід Господній в Єрусалим.

Травень

5 травня – Великдень, Воскресіння Христове;

25 травня – Третє віднайдення глави святого пророка Іоана Хрестителя.

Червень

13 червня – Вознесіння Господнє;

23 червня – Зіслання святого духа, П'ятидесятниця;

24 червня – Святого духа (Пресвята Трійця);

29 червня – святих апостолів Петра і Павла.

Липень

7 липня – Матері Божої неустанної помочі;

15 липня – святого рівноапостольного князя Володимира Великого;

25 липня – Успіння святої Анни.

Серпень

1 серпня – Перенесення чесного хреста;

6 серпня – Преображення Господнє;

15 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці;

29 серпня – Усікновення глави святого пророка Іоана Хрестителя.

Вересень

8 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці;

14 вересня – Воздвиження Чесного і Животворящого хреста Господнього.

Жовтень

1 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці.

Листопад

8 листопада – Собор архистратига Михаїла;

21 листопада – Введення в храм Пресвятої Богородиці;

30 листопада – святого апостола Андрія Первозванного.

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