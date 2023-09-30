Церковний календар на 2024 рік: коли нові дати свят, постів та поминальних днів

Новий календар свят на 2024 рік допоможе запам'ятати дати церковних подій, постів та поминальних днів, які змінилися від 1 вересня 2023 року.
Церковний календар містить 12 дванадесятих свят, які за своїм змістом поділяються на Господні та Богородичні (прославляють Ісуса Христа або Діву Марію). Три з них перехідні — тобто їхня дата щороку змінюється і залежиться від святкування Великодня. Дев'ять інших неперехідні — їхня дата не змінюється. Однак з переходом ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар святкування всіх церковних свят, які не пов'язані з Великоднем, змінилося.
Церковний календар на 2024 рік: дати перехідних та неперехідних дванадесятих свят
2024 року перехідними дванадесятими святами будуть:
- Вербна неділя або Вхід Господній до Єрусалиму — 28 квітня;
- Вознесіння Господнє — 9 травня;
- День святої Трійці (Зелені свята, П'ятидесятниця) — 23 червня.
Неперехідні дванадесяті свята отримали нові дати, які варто запам'ятати:
- Богоявлення або Хрещення Господнє — 6 січня;
- Стрітення Господнє — 2 лютого;
- Благовіщення Пресвятої Богородиці — 25 березня;
- Преображення Господнє — 6 серпня;
- Успіння Богородиці — 15 серпня;
- Різдво Богородиці — 8 вересня;
- Воздвиження Господнього Хреста — 14 вересня;
- Введення в храм Пресвятої Богородиці — 21 листопада.
- Різдво Христове — 25 грудня.
Православний календар на 2024 рік: великі церковні свята
Крім дванадесятих свят в церковному календарі є ще й інші важливі події, які прийнято святкувати вірянами. 2024 року нові дати будуть:
- Обрізання Господнє — 1 січня;
- Різдво Іоанна Предтечі — 24 червня;
- Святих апостолів Петра і Павла — 29 червня;
- Усікновення глави Івана Предтечі — 29 серпня;
- Покров Пресвятої Богородиці — 1 жовтня.
Пости 2024 року: коли віряни будуть поститися
Традиційно на вірян в Україні чекають одноденні, багатоденні пости та суцільні тижні (коли навіть у середу та п'ятницю немає посту).
Так одноденні пости 2024 року будуть:
- Хрещенський Святвечір (Надвечір'я Богоявлення) — 5 січня;
- Усікновення глави Івана Предтечі — 29 серпня;
- Воздвиження Хреста Господнього — 14 вересня.
Багатоденні пости 2024 року припадатимуть на:
- Великий піст — від 18 березня до 4 травня;
- Петрів піст — скасовано (як пояснили у пресслужбі ПЦУ цей піст повинен починатися за тиждень після П'ятидесятниці, яка 2024 року припадає на 23 червня, а свято Петра і Павла вже 29 червня, тож потрібних умов для посту не існуватиме);
- Успенський піст — від 1 до 14 серпня;
- Різдвяний піст — від 15 листопада до 24 грудня.
Не забуваймо і про суцільні тижні, коли немає посту навіть у середу та п'ятницю:
- Святки — від 25 грудня до 4 січня;
- Тиждень Митаря та Фарисея — від 24 до 30 січня;
- Масниця (Сирний тиждень) — від 11 до 17 березня;
- Великодній (Світлий тиждень) — від 5 до 11 травня;
- Троїцький тиждень — від 24 до 30 червня.
Поминальні дні 2024 року: календар дат
- Вселенська батьківська субота (м’ясопусна) — 9 березня;
- Субота другого тижня Великого посту — 30 березня;
- Субота третього тижня Великого посту — 6 квітня;
- Субота четвертого тижня Великого посту — 13 квітня;
- Радониця — 14 травня;
- Поминання померлих воїнів — 9 травня;
- Троїцька батьківська субота — 22 червня;
- Димитрівська батьківська субота — 2 листопада.
Православний календар на 2024 рік: важливі церковні свята на кожен місяць
Січень
- 1 січня – святого Василія Великого;
- 5 січня – Хрещенський Святвечір. Пісний день;
- 6 січня – Святе Богоявлення. Хрещення Господнє;
- 12 січня – святої мучениці Татіани;
- 30 січня – трьох святих: Василія Великого, Григорія Богослова, Івана Златоустого.
Лютий
- 2 лютого – Стрітення Господнє.
Березень
- 25 березня – Благовіщення Пречистої Діви Марії.
Квітень
- 28 квітня – Вхід Господній в Єрусалим.
Травень
- 5 травня – Великдень, Воскресіння Христове;
- 25 травня – Третє віднайдення глави святого пророка Іоана Хрестителя.
Червень
- 13 червня – Вознесіння Господнє;
- 23 червня – Зіслання святого духа, П'ятидесятниця;
- 24 червня – Святого духа (Пресвята Трійця);
- 29 червня – святих апостолів Петра і Павла.
Липень
- 7 липня – Матері Божої неустанної помочі;
- 15 липня – святого рівноапостольного князя Володимира Великого;
- 25 липня – Успіння святої Анни.
Серпень
- 1 серпня – Перенесення чесного хреста;
- 6 серпня – Преображення Господнє;
- 15 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці;
- 29 серпня – Усікновення глави святого пророка Іоана Хрестителя.
Вересень
- 8 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці;
- 14 вересня – Воздвиження Чесного і Животворящого хреста Господнього.
Жовтень
- 1 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці.
Листопад
- 8 листопада – Собор архистратига Михаїла;
- 21 листопада – Введення в храм Пресвятої Богородиці;
- 30 листопада – святого апостола Андрія Первозванного.
Грудень
- 6 грудня – святого Миколая;
- 9 грудня – Непорочне зачаття Пресвятої Богородиці;
- 25 грудня – Різдво Христове.