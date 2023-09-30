Церковный календарь на 2024 год: когда новые даты праздников, постов и поминальных дней

Новый календарь праздников на 2024 год поможет запомнить даты церковных событий, постов и поминальных дней, изменившихся с 1 сентября 2023 года.
Церковный календарь содержит 12 двенадцатых праздников, которые по своему содержанию делятся на Господни и Богородичны (прославляют Иисуса Христа или Деву Марию). Три из них переходные — то есть их дата каждый год меняется и зависит от празднования Пасхи. Девять других непереходны — их дата не меняется. Однако с переходом ПЦУ и УГКЦ на новый юлианский календарь празднование всех церковных праздников, не связанных с Пасхой, изменилось.
Церковный календарь на 2024 год: даты переходных и непереходных двенадцатых праздников
В 2024 году переходными двенадцатыми праздниками будут:
- Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим – 28 апреля;
- Вознесение Господне – 9 мая;
- День святой Троицы (Зеленые праздники, Пятидесятница) – 23 июня.
Непереходные двенадцатые праздники получили новые даты, которые следует запомнить:
- Богоявление или Крещение Господне – 6 января;
- Сретение Господне – 2 февраля;
- Благовещение Пресвятой Богородицы – 25 марта;
- Преображение Господне – 6 августа;
- Успение Богородицы – 15 августа;
- Рождество Богородицы – 8 сентября;
- Воздвижение Креста Господня — 14 сентября;
- Введение в храм Пресвятой Богородицы – 21 ноября.
- Рождество Христово — 25 декабря.
Православный календарь на 2024 год: большие церковные праздники
Кроме двенадцати праздников в церковном календаре есть еще и другие важные события, которые принято праздновать верующими. 2024 новые даты будут:
- Обрезание Господне – 1 января;
- Рождество Иоанна Предтечи — 24 июня;
- Святых апостолов Петра и Павла — 29 июня;
- Усекновение главы Ивана Предтечи — 29 августа;
- Покров Пресвятой Богородицы – 1 октября.
Посты 2024 года: когда верующие будут поститься
Традиционно верующих в Украине ждут однодневные, многодневные посты и сплошные недели (когда даже в среду и пятницу нет поста).
Так однодневные посты 2024 будут:
- Крещенский Сочельник (Под вечер Богоявления) — 5 января;
- Усекновение главы Ивана Предтечи — 29 августа;
- Воздвижение Креста Господня – 14 сентября.
Многодневные посты 2024 будут приходиться на:
- Великий пост — с 18 марта по 4 мая;
- Петров пост — отменен (как объяснили в пресс-службе ПЦУ этот пост должен начинаться через неделю после Пятидесятницы, которая в 2024 году приходится на 23 июня, а праздник Петра и Павла уже 29 июня, поэтому нужных условий для поста не будет существовать);
- Успенский пост – от 1 до 14 августа;
- Рождественский пост – с 15 ноября по 24 декабря.
Не забывайте и о сплошных неделях, когда нет поста даже в среду и пятницу:
- Праздники – от 25 декабря до 4 января;
- Неделя Митаря и Фарисея – от 24 до 30 января;
- Масленица (Сырная неделя) — от 11 до 17 марта;
- Пасхальная (Светлая неделя) — от 5 до 11 мая;
- Троицкая неделя – от 24 до 30 июня.
Поминальные дни 2024: календарь дат
- Вселенская родительская суббота (мясопустная) — 9 марта;
- Суббота второй недели Великого поста – 30 марта;
- Суббота третьей недели Великого поста — 6 апреля;
- Суббота четвертой недели Великого поста — 13 апреля;
- Радоница — 14 мая;
- Поминовение умерших воинов — 9 мая;
- Троицкая родительская суббота — 22 июня;
- Димитровская родительская суббота – 2 ноября.
Православный календарь на 2024 год: важные церковные праздники на каждый месяц
Январь
- 1 января – святого Василия Великого;
- 5 января – Крещенский сочельник. Постный день;
- 6 января – Святое Богоявление. Крещение Господне;
- 12 января – святой мученицы Татианы;
- 30 января – троих святых: Василия Великого, Григория Богослова, Ивана Златоустого.
Февраль
- 2 февраля – Сретение Господне.
Март
- 25 марта – Благовещение Пречистой Девы Марии.
Апрель
- 28 апреля – Вход Господень в Иерусалим.
Май
- 5 мая – Пасха, Воскресение Христово;
- 25 мая – Третье обретение главы святого пророка Иоанна Крестителя.
Июнь
- 13 июня – Вознесение Господне;
- 23 июня – Сослание святого духа, Пятидесятница;
- 24 июня – Святого духа (Пресвятая Троица);
- 29 июня – святых апостолов Петра и Павла.
Июль
- 7 июля – Матери Божьей неустанной помощи;
- 15 июля – святого равноапостольного князя Владимира Великого;
- 25 июля – Успение святой Анны.
Август
- 1 августа – Перенесение честного креста;
- 6 августа – Преображение Господне;
- 15 августа – Успение Пресвятой Богородицы;
- 29 августа – Усекновение главы святого пророка Иоанна Крестителя.
Сентябрь
- 8 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы;
- 14 сентября – Воздвижение Честного и Животворящего креста Господня.
Октябрь
- 1 октября – Покров Пресвятой Богородицы.
Ноябрь
- 8 ноября – Собор архистратига Михаила;
- 21 ноября – Введение во храм Пресвятой Богородицы;
- 30 ноября – святого апостола Андрея Первозванного.
Декабрь
- 6 декабря – святого Николая;
- 9 декабря – Непорочное зачатие Пресвятой Богородицы;
- 25 декабря – Рождество Христово.