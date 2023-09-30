Церковный календарь на 2024 год: когда новые даты праздников, постов и поминальных дней

Новый календарь праздников на 2024 год поможет запомнить даты церковных событий, постов и поминальных дней, изменившихся с 1 сентября 2023 года.

Церковный календарь содержит 12 двенадцатых праздников, которые по своему содержанию делятся на Господни и Богородичны (прославляют Иисуса Христа или Деву Марию). Три из них переходные — то есть их дата каждый год меняется и зависит от празднования Пасхи. Девять других непереходны — их дата не меняется. Однако с переходом ПЦУ и УГКЦ на новый юлианский календарь празднование всех церковных праздников, не связанных с Пасхой, изменилось.

Церковный календарь на 2024 год: даты переходных и непереходных двенадцатых праздников

В 2024 году переходными двенадцатыми праздниками будут:

Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим – 28 апреля;

Вознесение Господне – 9 мая;

День святой Троицы (Зеленые праздники, Пятидесятница) – 23 июня.

Непереходные двенадцатые праздники получили новые даты, которые следует запомнить:

Богоявление или Крещение Господне – 6 января;

Сретение Господне – 2 февраля;

Благовещение Пресвятой Богородицы – 25 марта;

Преображение Господне – 6 августа;

Успение Богородицы – 15 августа;

Рождество Богородицы – 8 сентября;

Воздвижение Креста Господня — 14 сентября;

Введение в храм Пресвятой Богородицы – 21 ноября.

Рождество Христово — 25 декабря.

Православный календарь на 2024 год: большие церковные праздники

Православный календарь на 2024 год / Фото: Unsplash

Кроме двенадцати праздников в церковном календаре есть еще и другие важные события, которые принято праздновать верующими. 2024 новые даты будут:

Обрезание Господне – 1 января;

Рождество Иоанна Предтечи — 24 июня;

Святых апостолов Петра и Павла — 29 июня;

Усекновение главы Ивана Предтечи — 29 августа;

Покров Пресвятой Богородицы – 1 октября.

Посты 2024 года: когда верующие будут поститься

Традиционно верующих в Украине ждут однодневные, многодневные посты и сплошные недели (когда даже в среду и пятницу нет поста).

Так однодневные посты 2024 будут:

Крещенский Сочельник (Под вечер Богоявления) — 5 января;

Усекновение главы Ивана Предтечи — 29 августа;

Воздвижение Креста Господня – 14 сентября.

Многодневные посты 2024 будут приходиться на:

Великий пост — с 18 марта по 4 мая;

Петров пост — отменен (как объяснили в пресс-службе ПЦУ этот пост должен начинаться через неделю после Пятидесятницы, которая в 2024 году приходится на 23 июня, а праздник Петра и Павла уже 29 июня, поэтому нужных условий для поста не будет существовать);

в пресс-службе ПЦУ этот пост должен начинаться через неделю после Пятидесятницы, которая в 2024 году приходится на 23 июня, а праздник Петра и Павла уже 29 июня, поэтому нужных условий для поста не будет существовать); Успенский пост – от 1 до 14 августа;

Рождественский пост – с 15 ноября по 24 декабря.

Не забывайте и о сплошных неделях, когда нет поста даже в среду и пятницу:

Праздники – от 25 декабря до 4 января;

Неделя Митаря и Фарисея – от 24 до 30 января;

Масленица (Сырная неделя) — от 11 до 17 марта;

Пасхальная (Светлая неделя) — от 5 до 11 мая;

Троицкая неделя – от 24 до 30 июня.

Поминальные дни 2024: календарь дат

Поминальные дни 2024 года / Фото: Unsplash

Вселенская родительская суббота (мясопустная) — 9 марта;

Суббота второй недели Великого поста – 30 марта;

Суббота третьей недели Великого поста — 6 апреля;

Суббота четвертой недели Великого поста — 13 апреля;

Радоница — 14 мая;

Поминовение умерших воинов — 9 мая;

Троицкая родительская суббота — 22 июня;

Димитровская родительская суббота – 2 ноября.

Православный календарь на 2024 год: важные церковные праздники на каждый месяц

Январь

1 января – святого Василия Великого;

5 января – Крещенский сочельник. Постный день;

6 января – Святое Богоявление. Крещение Господне;

12 января – святой мученицы Татианы;

30 января – троих святых: Василия Великого, Григория Богослова, Ивана Златоустого.

Февраль

2 февраля – Сретение Господне.

Март

25 марта – Благовещение Пречистой Девы Марии.

Апрель

28 апреля – Вход Господень в Иерусалим.

Май

5 мая – Пасха, Воскресение Христово;

25 мая – Третье обретение главы святого пророка Иоанна Крестителя.

Июнь

13 июня – Вознесение Господне;

23 июня – Сослание святого духа, Пятидесятница;

24 июня – Святого духа (Пресвятая Троица);

29 июня – святых апостолов Петра и Павла.

Июль

7 июля – Матери Божьей неустанной помощи;

15 июля – святого равноапостольного князя Владимира Великого;

25 июля – Успение святой Анны.

Август

1 августа – Перенесение честного креста;

6 августа – Преображение Господне;

15 августа – Успение Пресвятой Богородицы;

29 августа – Усекновение главы святого пророка Иоанна Крестителя.

Сентябрь

8 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы;

14 сентября – Воздвижение Честного и Животворящего креста Господня.

Октябрь

1 октября – Покров Пресвятой Богородицы.

Ноябрь

8 ноября – Собор архистратига Михаила;

21 ноября – Введение во храм Пресвятой Богородицы;

30 ноября – святого апостола Андрея Первозванного.

Декабрь