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Церковный календарь на 2024 год: когда новые даты праздников, постов и поминальных дней

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
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Церковный календарь на 2024 год: когда новые даты праздников, постов и поминальных дней

Церковный календарь праздников на 2024 год / Фото: ТСН.ua

Новый календарь праздников на 2024 год поможет запомнить даты церковных событий, постов и поминальных дней, изменившихся с 1 сентября 2023 года.

Церковный календарь содержит 12 двенадцатых праздников, которые по своему содержанию делятся на Господни и Богородичны (прославляют Иисуса Христа или Деву Марию). Три из них переходные — то есть их дата каждый год меняется и зависит от празднования Пасхи. Девять других непереходны — их дата не меняется. Однако с переходом ПЦУ и УГКЦ на новый юлианский календарь празднование всех церковных праздников, не связанных с Пасхой, изменилось.

Церковный календарь на 2024 год: даты переходных и непереходных двенадцатых праздников

В 2024 году переходными двенадцатыми праздниками будут:

  • Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим – 28 апреля;
  • Вознесение Господне – 9 мая;
  • День святой Троицы (Зеленые праздники, Пятидесятница) – 23 июня.

Непереходные двенадцатые праздники получили новые даты, которые следует запомнить:

  • Богоявление или Крещение Господне – 6 января;
  • Сретение Господне – 2 февраля;
  • Благовещение Пресвятой Богородицы – 25 марта;
  • Преображение Господне – 6 августа;
  • Успение Богородицы – 15 августа;
  • Рождество Богородицы – 8 сентября;
  • Воздвижение Креста Господня — 14 сентября;
  • Введение в храм Пресвятой Богородицы – 21 ноября.
  • Рождество Христово — 25 декабря.

Православный календарь на 2024 год: большие церковные праздники

Православный календарь на 2024 год / © Unsplash
Православный календарь на 2024 год / Фото: Unsplash

Кроме двенадцати праздников в церковном календаре есть еще и другие важные события, которые принято праздновать верующими. 2024 новые даты будут:

  • Обрезание Господне – 1 января;
  • Рождество Иоанна Предтечи — 24 июня;
  • Святых апостолов Петра и Павла — 29 июня;
  • Усекновение главы Ивана Предтечи — 29 августа;
  • Покров Пресвятой Богородицы – 1 октября.

Посты 2024 года: когда верующие будут поститься

Традиционно верующих в Украине ждут однодневные, многодневные посты и сплошные недели (когда даже в среду и пятницу нет поста).

Так однодневные посты 2024 будут:

  • Крещенский Сочельник (Под вечер Богоявления) — 5 января;
  • Усекновение главы Ивана Предтечи — 29 августа;
  • Воздвижение Креста Господня – 14 сентября.

Многодневные посты 2024 будут приходиться на:

  • Великий пост — с 18 марта по 4 мая;
  • Петров пост — отменен (как объяснили в пресс-службе ПЦУ этот пост должен начинаться через неделю после Пятидесятницы, которая в 2024 году приходится на 23 июня, а праздник Петра и Павла уже 29 июня, поэтому нужных условий для поста не будет существовать);
  • Успенский пост – от 1 до 14 августа;
  • Рождественский пост – с 15 ноября по 24 декабря.

Не забывайте и о сплошных неделях, когда нет поста даже в среду и пятницу:

  • Праздники – от 25 декабря до 4 января;
  • Неделя Митаря и Фарисея – от 24 до 30 января;
  • Масленица (Сырная неделя) — от 11 до 17 марта;
  • Пасхальная (Светлая неделя) — от 5 до 11 мая;
  • Троицкая неделя – от 24 до 30 июня.

Поминальные дни 2024: календарь дат

Поминальные дни 2024 года / © Unsplash
Поминальные дни 2024 года / Фото: Unsplash
  • Вселенская родительская суббота (мясопустная) — 9 марта;
  • Суббота второй недели Великого поста – 30 марта;
  • Суббота третьей недели Великого поста — 6 апреля;
  • Суббота четвертой недели Великого поста — 13 апреля;
  • Радоница — 14 мая;
  • Поминовение умерших воинов — 9 мая;
  • Троицкая родительская суббота — 22 июня;
  • Димитровская родительская суббота – 2 ноября.

Православный календарь на 2024 год: важные церковные праздники на каждый месяц

Январь

  • 1 января – святого Василия Великого;
  • 5 января – Крещенский сочельник. Постный день;
  • 6 января – Святое Богоявление. Крещение Господне;
  • 12 января – святой мученицы Татианы;
  • 30 января – троих святых: Василия Великого, Григория Богослова, Ивана Златоустого.

Февраль

  • 2 февраля – Сретение Господне.

Март

  • 25 марта – Благовещение Пречистой Девы Марии.

Апрель

  • 28 апреля – Вход Господень в Иерусалим.

Май

  • 5 мая – Пасха, Воскресение Христово;
  • 25 мая – Третье обретение главы святого пророка Иоанна Крестителя.

Июнь

  • 13 июня – Вознесение Господне;
  • 23 июня – Сослание святого духа, Пятидесятница;
  • 24 июня – Святого духа (Пресвятая Троица);
  • 29 июня – святых апостолов Петра и Павла.

Июль

  • 7 июля – Матери Божьей неустанной помощи;
  • 15 июля – святого равноапостольного князя Владимира Великого;
  • 25 июля – Успение святой Анны.

Август

  • 1 августа – Перенесение честного креста;
  • 6 августа – Преображение Господне;
  • 15 августа – Успение Пресвятой Богородицы;
  • 29 августа – Усекновение главы святого пророка Иоанна Крестителя.

Сентябрь

  • 8 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы;
  • 14 сентября – Воздвижение Честного и Животворящего креста Господня.

Октябрь

  • 1 октября – Покров Пресвятой Богородицы.

Ноябрь

  • 8 ноября – Собор архистратига Михаила;
  • 21 ноября – Введение во храм Пресвятой Богородицы;
  • 30 ноября – святого апостола Андрея Первозванного.

Декабрь

  • 6 декабря – святого Николая;
  • 9 декабря – Непорочное зачатие Пресвятой Богородицы;
  • 25 декабря – Рождество Христово.

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