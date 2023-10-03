Росіяни встановлюють камери та прослуховують мобільний зв’язок, щоб не дати місцевим допомогти ЗСУ

Місцеве підпілля систематично інформує Сили оборони про пересування та розміщення сил та засобів росіян на ТОТ. Інформація від підпілля допомагає завдавати ударів по ворогу та наближає звільнення наших територій.

Про це пише Центр національного спротиву.

Окупаційні адміністрації та війська ворога намагаються ускладнити процес передачі інформації для місцевих партизан. Зокрема росіяни продовжують розміщувати нові камери спостереження та встановлюють нові вежі мобільного зв’язку, які прослуховуються. Такі вежі з’явилися в Мелітополі та Бердянську, також фіксується посилення роботи ворожого РЕБу.

"Центр національного спротиву дякує місцевому населенню за надання важливої інформації про ворога. Водночас нагадуємо, що необхідно дотримуватися основних правил безпеки під час передачі інформації Силам оборони", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, партизани зафіксували у Криму перекидання окупантами катерів сухопутними шляхами (відео).

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