Українські військові утримують позиції під Роботино – ISW

Українські сили незначно просунулися в районі кордону Донецько-Запорізької області на тлі продовження контрнаступальних операцій на заході Запорізької області та поблизу Бахмута 2 жовтня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 2 жовтня, показують, що українські сили незначно просунулися на північний захід від Новомайорського (18 км на південний схід від Вейлки Новосілки).

Про це пише ISW.

Генштаб України повідомив, що українські війська продовжували наступальні дії на Мелітопольському (захід Запорізької області) та Бахмутському напрямках.

ISW оновлює свою оцінку від 1 жовтня про те, що українські війська втратили позиції в системі окопів на південний захід від Роботиного (13 км на південь від Оріхова) внаслідок контратак росіян між 13 і 30 вересня. Географічні кадри, опубліковані 2 жовтня, і супутникові знімки вказують на те, що українські сили, ймовірно, відбили ці позиції десь між 12 і 17 вересня і зараз їх утримують.

Російські джерела стверджували, що українські війська вели наступальні дії в західній Запорізькій області, але не просунулися 2 жовтня. Російські військові блогери заявляли, що українські війська марно атакували поблизу Новопрокопівки (13 км на південь від Оріхова) та Роботиного.

Російське джерело стверджує, що українські сили проводять щоденні наступальні дії на північний схід від Роботиного.

1 жовтня ISW оцінила, що українські війська втратили позиції на південний захід від Роботиного під час контратак Росії між 13 і 30 вересня. Проте ISW оновлює нашу оцінку на основі нових відеоматеріалів, опублікованих 2 жовтня, і супутникових знімків, які вказують на те, що українські сили все ще утримують ці позиції та утримують їх приблизно з 12 по 17 вересня.

Російські війська вели наступальні дії в західній Запорізькій області, але не просунулися 2 жовтня. Український Генштаб повідомив, що російські війська без успіху атакували на захід від Вербового (18 км на південний схід від Оріхова). Російські військові блогери також стверджували, що російські сили невдало атакували поблизу Вербового.

Як повідомлялося, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна поступово бере Крим під вогневий контроль. Удари по військових об’єктах російських окупантів у Криму спрямовані на зменшення боєздатності російських окупаційних угрупувань, які ведуть оборонну війну.

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