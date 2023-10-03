Астрологічний прогноз на 3 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: треба остерігатися брехунів, злодіїв і шахраїв – особливо це стосується незнайомих людей. Необхідно уникати занадто тісного спілкування з ними, не варто бути з ними відвертими і довіряти їм важливі таємниці й секрети.

Символ дня: павутина.

Стихія дня: Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливі кольори дня: небесний, блакитний, перлово-блакитний.

Щасливе каміння дня: зелений гранат, хризоліт.

За яку частину тіла відповідає: шлунково-кишковий тракт.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, будуть тривалими, тому необхідно одразу ж вжити заходів: звернутися до лікаря, розпочати курс терапії.

Харчування дня: день сприятливий для легкої дієти – в жодному разі не можна переїдати.

Стрижка дня: сприятливий для стрижки день.

Дачні роботи дня: можна обрізати плодові дерева й кущі, а також полоти і розпушувати землю.

Магія та містика дня: можна проводити обряди та читати замовляння, які залучають успіх у бізнесі й фінансах.

Сни дня: сни можуть виявитися пророчими, але сприймати їх сюжет прямолінійно не варто – необхідно ретельно розшифрувати побачене.

Табу дня: варто остерігатися неадекватних людей, особливо якщо вони перебувають під впливом алкоголю.

Цитата дня: "Життя творить порядок, але порядок не творить життя" (Антуан де Сент-Екзюпері).

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