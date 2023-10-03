Астрологический прогноз на 3 октября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: нужно опасаться лжецов, воров и мошенников – особенно это касается незнакомых людей. Необходимо избегать чересчур тесного общения с ними, не стоит откровенничать с ними и доверять важные тайны и секреты.

Символ дня: Паучья сеть.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: небесный, голубой, жемчужно-голубой.

Счастливые камни дня: зеленый гранат, хризолит.

За какую часть тела отвечает: желудочно-кишечный тракт.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, будут продолжительными, поэтому необходимо сразу же принять меры: обратиться к врачу, начать курс терапии.

Питание дня: день благоприятен для легкой диеты – ни в коем случае нельзя переедать.

Стрижка дня: для стрижки день благоприятен.

Дачные работы дня: можно делать обрезку плодовых деревьев и кустов, а также полоть и рыхлить землю.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и читать заговоры, привлекающие удачу в бизнесе и финансах.

Сны дня: сны могут оказаться вещими, но понимать их сюжет прямолинейно не стоит – необходимо тщательно расшифровать увиденное.

Табу дня: необходимо остерегаться неадекватных людей, особенно если они находятся под влиянием алкоголя.

Цитата дня: «Жизнь творит порядок, но порядок не творит жизнь» (Антуан де Сент-Экзюпери).

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