Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 3 октября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
137
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Астрологический прогноз на 3 октября

Паутина - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: нужно опасаться лжецов, воров и мошенников – особенно это касается незнакомых людей. Необходимо избегать чересчур тесного общения с ними, не стоит откровенничать с ними и доверять важные тайны и секреты. 

Символ дня: Паучья сеть. 

Стихия дня: Вода. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: небесный, голубой, жемчужно-голубой. 

Счастливые камни дня: зеленый гранат, хризолит. 

За какую часть тела отвечает: желудочно-кишечный тракт. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, будут продолжительными, поэтому необходимо сразу же принять меры: обратиться к врачу, начать курс терапии. 

Питание дня: день благоприятен для легкой диеты – ни в коем случае нельзя переедать. 

Стрижка дня: для стрижки день благоприятен. 

Дачные работы дня: можно делать обрезку плодовых деревьев и кустов, а также полоть и рыхлить землю. 

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и читать заговоры, привлекающие удачу в бизнесе и финансах. 

Сны дня: сны могут оказаться вещими, но понимать их сюжет прямолинейно не стоит – необходимо тщательно расшифровать увиденное. 

Табу дня: необходимо остерегаться неадекватных людей, особенно если они находятся под влиянием алкоголя. 

Цитата дня: «Жизнь творит порядок, но порядок не творит жизнь» (Антуан де Сент-Экзюпери). 

Читайте также:

Химеры дикой степи: как на Новоодещине энтузиасты превращают степной край в туристическую мекку

Химеры дикой степи: как на Новоодещине энтузиасты превращают степной край в туристическую мекку

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
137
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация