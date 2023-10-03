Огненный шар: в британском Оксфорде произошел мощный взрыв на заводе после удара молнии

Удар молнии вызвал мощный взрыв газа на заводе по переработке пищевых отходов в Оксфордшире.

Об этом пишет BBC.

Свидетели сообщили, что видели огненный шар, освещавший ночное небо после взрыва на электростанции Severn Trent Green в Кассингтоне, к северу от Оксфорда.

Компания сообщила, что в результате удара один из ее резервуаров для биогаза взорвался.

Сообщается, что никто не пострадал и сотрудники совместно с экстренными службами работают над обеспечением безопасности места.

Шесть пожарных машин, 40 пожарных, полицейские и, по меньшей мере, четыре машины скорой помощи были направлены на завод, который перерабатывает пищевые отходы, превращаясь в биогаз.

34-летний Джек Фроуд, работающий в Оксфордском университете, сказал: «Я сидел на кухне, когда вся комната озарила яркий белый свет, а затем раздался огромный треск, напоминавший действительно сильный гром.

«Я выглянул в окно кухни, и мне показалось, что небо пульсирует оранжевым цветом. Я побежал сзади, чтобы сфотографировать оранжевое свечение, пропавшее примерно через 20 секунд», — рассказал мужчина.

Стюарт Хоскинг, владелец бизнеса из Оксфорда, сказал: «Мы были достаточно близки. Я думал, что солнце заходит, пока не увидел мерцание и дым.

"Огни вспыхнули в доме, потом вспышка, потом грохот, как гром, но один удар", — добавил он.

В заявлении полиции говорится: «Считается, что в этот вечер во время плохой погоды молния попала в газовые контейнеры на месте, что повлекло за собой большой пожар».

Полиция сообщила, что в результате инцидента ранее была закрыта трасса A40 между Вулверкотом и Эйншемом. Позже дорогу снова открыли.

"Для обеспечения общественной безопасности жителей близлежащих территорий просят оставаться дома, закрывать окна и двери и не посещать место происшествия", — отметил представитель полиции.

Жители сообщили об отключении электроэнергии в Уитне, Берфорде, Чиппинг-Нортоне и Милтон-андер-Вичвуди.

Напомним, недавно мужчину дважды ударила молния менее чем за 5 минут. Он чудом остался в живых.