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Україна поступово бере Крим під вогневий контроль — Подоляк

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Україна поступово бере Крим під вогневий контроль — Подоляк

Кримський міст / колаж ТСН.ua

Переважна більшість забезпечення російських окупаційних військ відбувається через тимчасово окупований півострів.

Удари по військових об’єктах російських окупантів у Криму спрямовані на зменшення боєздатності російських окупаційних угрупувань, які ведуть оборонну війну.

На цьому наголосив в ефірі національного телемарафону радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. 

Він зауважив, що тактичні завдання Сили оборони України вирішують по лінії фронту — з просуванням у межах наступальних операцій на Запорізькому, Донецькому та Південному напрямках. Однак, за його словами, стратегічним завданням є перерізати ключовий напрямок забезпечення російського окупаційного угруповання. 

“Тобто перерізати Керченську протоку, взяти її під вогневий контроль, знищити величезну складську інфраструктуру. Чому вони створили там таку мережу, тому що в них немає залізничного, наприклад, сполучення через Мелітополь, Бердянськ і так далі до Ростовської області. 80% забезпечення йде саме через Крим і там знаходиться величезна інфраструктура складських спроможностей Російської Федерації”, - пояснив Подоляк.

Радник голови ОП наголосив, що удари по Криму - це не просто знищення низки офіцерів окупантів чи “якогось там штабу”. 

“Тут набагато більш важливе, що Крим поступово береться під ключовий вогневий контроль з боку України. Вони сьогодні живуть там так само під очікуванням атак, вони живуть під сиренами вже постійно, вони розуміють, що Крим це є територією величезної небезпеки. Повітряний простір вже не так потужно контролюється... Крим – це сьогодні стратегічне завдання, це ключ до суттєвого зменшення боєздатності російських окупаційних угрупувань, які ведуть оборонну війну", - резюмував Михайло Подоляк.

Нагадаємо, 22 вересня внаслідок удару по штабу Чорноморського Флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі, ймовірно, загинув його командувач Віктор Соколов і понад 30 офіцерів.

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Дата публікації
Перегляди
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