Украина постепенно берет Крым под огневой контроль — Подоляк

Удары по военным объектам российских оккупантов в Крыму направлены на уменьшение боеспособности российских оккупационных группировок, ведущих оборонную войну.

Об этом заявил в эфире национального телемарафона советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он отметил, что тактические задачи Силы обороны Украины решают по линии фронта с продвижением в рамках наступательных операций на Запорожском, Донецком и Южном направлениях. Однако, по его словам, стратегической задачей является перерезать ключевое направление обеспечения российской оккупационной группировки.

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“То есть перерезать Керченский пролив, взять его под огневой контроль, уничтожить огромную складскую инфраструктуру. Почему они создали там такую сеть, потому что у них нет железнодорожного, например, сообщения через Мелитополь, Бердянск и так далее в Ростовскую область. 80% обеспечения идет именно через Крым, и там находится огромная инфраструктура складских способностей Российской Федерации”, — пояснил Подоляк.

Советник главы ОП подчеркнул, что удары по Крыму — это не просто уничтожение ряда офицеров оккупантов или "какого-то там штаба".

“Здесь гораздо важнее, что Крым постепенно берется под ключевой огневой контроль со стороны Украины. Они сегодня живут там так же под ожиданием атак, они живут под сиренами уже постоянно, они понимают, что Крым это территория огромной опасности. Воздушное пространство уже не столь мощно контролируется... Крым – это сегодня стратегическая задача, это ключ к существенному уменьшению боеспособности российских оккупационных группировок, ведущих оборонную войну", — резюмировал Михаил Подоляк.

Напомним, 22 сентября в результате удара по штабу Черноморского Флота РФ во временно оккупированном Севастополе, вероятно, погиб его командующий Виктор Соколов и более 30 офицеров.

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