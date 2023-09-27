"Реал" обыграл новичка Примеры и обошел "Барселону" в таблице чемпионата Испании (видео)

"Сливочные" поднялись на второе место и отстают на один балл от "Жироны".

Мадридский "Реал" победил "Лас-Пальмас" в домашнем матче 7-го тура испанской Ла Лиги. Поединок на стадионе "Сантьяго Бернабеу" завершился со счетом 2:0 .

Команда Карло Анчелотти вышла вперед перед перерывом – на 45+3-й минуте Браим Диас забил после передачи Лукаса Васкеса.

В начале второго тайма "сливочные" развили свой успех – Хоселу на 54-й минуте замкнул подачу Родриго.

Гости ничем ответить не смогли. Следовательно, мадридцы довели дело до победы. Отметим, что на 57-й минуте на замену вышел один из лидеров "Реала" Винисиус Жуниор, который из-за травмы не играл с конца августа.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин в очередной раз остался на скамейке для запасных. Пока основной вратарь мадридцев Тибо Куртуа восстанавливается после травмы, Анчелотти доверяет место в основе летом арендованному у "Челси" Кепе Аррисабалаге.

Обзор матча

Благодаря этой победе "Реал" (18 очков) поднялся на второе место в Ла Лиге, сдвинув "Барселону" (17 баллов) на третью позицию. Лидирует в чемпионате "Жирона" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика, которая имеет в своем активе 19 зачетных пунктов.

"Лас-Пальмас", который является новичком этого сезона Примеры, с 5 очками находится на 17-й позиции в турнирной таблице.

В следующем туре "Реал" 30 сентября на выезде сыграет против "Жироны", а "Лас-Пальмас" 2 октября примет "Сельту".

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