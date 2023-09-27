"Реал" обіграв новачка Примери та обійшов "Барселону" в таблиці чемпіонату Іспанії (відео)

"Вершкові" піднялися на друге місце та відстають на один бал від "Жирони".

Мадридський "Реал" переміг "Лас-Пальмас" у домашньому матчі 7-го туру іспанської Ла Ліги. Поєдинок на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" завершився з рахунком 2:0 .

Команда Карло Анчелотті вийшла вперед перед перервою – на 45+3-й хвилині Браїм Діас забив після передачі Лукаса Васкеса.

На початку другого тайму "вершкові" розвинули свій успіх – Хоселу на 54-й хвилині замкнув подачу Родріго.

Гості нічим відповісти не змогли. Відтак мадридці довели справу до перемоги. Зазначимо, що на 57-й хвилині на заміну вийшов один з лідерів "Реала" Вінісіус Жуніор, який через травму не грав від кінця серпня.

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін укотре залишився на лавці для запасних. Поки основний воротар мадридців Тібо Куртуа відновлюється після травми, Анчелотті довіряє місце в основі влітку орендованому у "Челсі" Кепі Аррісабалазі.

Огляд матчу

Завдяки цій перемозі "Реал" (18 очок) піднявся на друге місце в Ла Лізі, посунувши "Барселону" (17 балів) на третю позицію. Лідирує в чемпіонаті "Жирона" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика, яка має у своєму активі 19 залікових пунктів.

"Лас-Пальмас", який є новачком цього сезону Примери, з 5 очками перебуває на 17-й позиції в турнірній таблиці.

У наступному турі "Реал" 30 вересня на виїзді зіграє проти "Жирони", а "Лас-Пальмас" 2 жовтня прийме "Сельту".

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