Єдиний варіант - втеча: у ГУР дали "цінну" пораду для окупантів у Криму

Тривожна ситуація "залишатиметься для росіян повсюди в Криму", наголосили у розвідці.

Після зростання атак по Криму ситуація для окупантів є "гнітючою". Єдиним варіантом для них є втеча.

Про це сказав представник Головного управління розвідки Андрій Черняк для інформагентства “Захисник”.

"Ситуація у Севастополі, як і, власне, по всій території тимчасово окупованого Криму, для окупантів, вельми гнітюча і бентежна.Крабова пастка" (операція Сил оборони у Севастополі - ред.) забезпечила серйозний улов. Можна констатувати, що після атаки на штаб чорноморського флоту рф дуже активно рухались автомобілі швидкої, пожежні та катафалки", - зазначив представник ГУР.

Черняк наголосив, що тривожна ситуація "залишатиметься для росіян повсюди в Криму, куди б вони не ховали залишки своїх кораблів, штабів чи будь-яких інших об’єктів окупаційної присутності".

"Як ви могли пересвідчитись, українська воєнна розвідка добре бачить усі ці переміщення окупантів, а Збройні сили України з користю використовують ці розвіддані. Тож єдиний безпечний варіант для росіян у Криму - перебазуватись геть з українського півострова разом з усім своїм іржавим мотлохом", - підкреслив він.

Нагадаємо, у Білому домі відмовились коментувати можливу загибель командувача Чорноморським флотом РФ Віктора Соколова, про що раніше повідмоляли у ССО України.

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